Более 28 тысяч человек поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского в Саратове

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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в епархии Русской Православной Церкви приносится ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Шествие святыни по Русской земле организовано в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия.Саратов стал одним из пунктов этого маршрута. Ковчег был принесен в Покровский собор областного центра.Доступ к ковчегу был открыт круглосуточно, каждые полтора часа у святыни совершались водосвятные молебны с акафистом. Было совершено четыре Божественные литургии, которые возглавили архипастыри Саратовской митрополии. В ночь с 9 на 10 августа Литургию совершил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, утром 10 августа — епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей, в ночь с 10 на 11 августа — епископ Покровский и Новоузенский Пахомий, утром 11 августа — епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Вечером 11 августа было совершено соборное архиерейское богослужение.Всё это время к святыне шел поток людей, несмотря на жаркую погоду, а в конце пребывания мощей — на проливной дождь. По подсчетам правоохранительных органов, поклониться преподобному Сергию и обратиться к нему с молитвой за эти два дня пришло более двадцати восьми тысяч человек.— От всей души благодарю за помощь в организации прибытия мощей врио губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, сотрудников областного правительства и администрации города Саратова; духовенство митрополии, круглосуточно совершавшее молебны; полицию и медиков, обеспечивавших безопасность паломников; волонтеров, взявших на себя содействие иногородним паломническим группам, маломобильным людям и паломникам с детьми, и их координатору — заместителю руководителя епархиальной комиссии по организации крестных ходов и принесению святынь Наталью Викторовну Юрину, сотрудников собора, а также всех жителей города и области, предпринявших молитвенный труд,— отметил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.Из Саратова святыня отправилась в Волгоград.