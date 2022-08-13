Посетителей парка «Лукоморье» проверили на ВИЧ-инфекцию

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11 августа, посетив «Островок здоровья», в городском парке Саратова, все желающие смогли пройти комплексное экспресс-обследование, а так же анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию. По результатам экспресс- обследования все участники мероприятия получили индивидуальную консультацию терапевта.«По оценкам специалистов, здоровье людей в большей степени зависит именно от образа жизни. Как говорил известный русский писательЛ.H. Толстой: «Смешны требования людей курящих, пьющих о том, чтобы доктор сделал их здоровыми». У действительно культурного человека должна быть сформирована культура здоровья, ведь осознанное отношение к своему физическому и душевному самочувствию – это качество ответственного человека. Поэтому основные принципы ведения здорового образа жизни должны стать частью мировоззрения каждого.Сегодня проект «Парки здоровья» завершает свою работу. Всего за время его работы было обследовано более 150 жителей города Саратова. Основная цель, которую мы ставим перед собой при создании таких проектов - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а так же - формирование приверженности населения к здоровому образу жизни. Проект получил высокую оценку и исключительно положительные отзывы у жителей города. По итогам работы проекта, лидирующими факторами риска у обследованных граждан выступили повышенное артериальное давление и повышенный уровень холестерина крови. Эти показатели, в большинстве случаев, хорошо поддаются коррекции при соблюдении правил здорового питания, отказе от вредных привычек, достаточной физической активности и соблюдении рекомендаций врача»,- рассказал специалист регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.Врач областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД напомнил участникам акции о том, что профилактика ВИЧ-инфекции – главный путь борьбы с этим неизлечимым заболеванием, поэтому бережное отношение к своему здоровью всегда должно быть в приоритете.Всего в этот день было обследовано 42 посетителей парка «Лукоморье».