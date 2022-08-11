Цифровая ярмарка вакансий предоставляет возможности для трудоустройства студентам и выпускникам ПИУ РАНХиГС
В рамках ежегодного Профильного дня работодателя на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Центр развития карьеры проводит Цифровую ярмарку вакансий для студентов, выпускников и работодателей.
Цифровая ярмарка вакансий — это отличная возможность получить исчерпывающую информацию о существующих на рынке труда вакансиях, не затрачивая больших ресурсов. Ярмарка даёт студентам возможность прямого диалога с нанимателем в онлайн-режиме, а также возможность передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме, самим выбрать наиболее интересные предложения работы, практики или стажировки, оценить степень своей конкурентоспособности.
В 2022 году приглашения от компаний на дальнейшие собеседования получили более 20 выпускников ПИУ РАНХиГС. Больше всего вакансий были представлены в таких сферах, как работа с людьми, IT, менеджмент, государственная служба, социальная работа и продажи. Согласно откликам студентов, самыми популярными типами компаний в этом году стали государственные учреждения, средний и крупный бизнес.
Стоит отметить, что Всероссийская платформа «Факультетус», на основе которой проводится мероприятие, доступна для использования не только в дни Ярмарок. На ней в актуальном поиске находится 271 партнёр Института с 666 актуальными вакансиями, а 794 студентов и выпускников вуза уже оформили свои профили. Студенты могут размещать резюме и откликаться на вакансии, практики и стажировки, а также проходить различные профессиональные тесты.
«Всероссийская платформа "Факультетус" даёт большие преимущества как для ПИУ РАНХиГС перед работодателями, так и для студентов перед коллегами из других вузов. Главное, что ресурсов затрачивается минимум, а результаты замечательные. Мы несколько лет проводим Цифровую ярмарку, и участники оценивают её положительно, у ребят есть возможность найти работу или пройти стажировку в том числе и в других городах Российской Федерации.
Статистика участников платформы растёт и количество мэтчей повышается. Поволжский институт управления — один из первых вузов в РФ, начавших работу с этой площадкой, функции которой обновляются постоянно. "Факультетус" имеет большие перспективы, например: интересная информация сравнительного анализа зарплаты выпускников по направлениям и зарплаты региона/страны или отображение в личном кабинете студента его сопровождения бизнес-проектов и стартапов, а также событий, в которых он принимал участие», – отметила директор Центра развития карьеры Елена Потапова.