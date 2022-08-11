Цифровая ярмарка вакансий предоставляет возможности для трудоустройства студентам и выпускникам ПИУ РАНХиГС

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Цифровая ярмарка вакансий — это отличная возможность получить исчерпывающую информацию о существующих на рынке труда вакансиях, не затрачивая больших ресурсов. Ярмарка даёт студентам возможность прямого диалога с нанимателем в онлайн-режиме, а также возможность передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме, самим выбрать наиболее интересные предложения работы, практики или стажировки, оценить степень своей конкурентоспособности.В 2022 году приглашения от компаний на дальнейшие собеседования получили более 20 выпускников ПИУ РАНХиГС. Больше всего вакансий были представлены в таких сферах, как работа с людьми, IT, менеджмент, государственная служба, социальная работа и продажи. Согласно откликам студентов, самыми популярными типами компаний в этом году стали государственные учреждения, средний и крупный бизнес.Стоит отметить, что Всероссийская платформа «Факультетус», на основе которой проводится мероприятие, доступна для использования не только в дни Ярмарок. На ней в актуальном поиске находится 271 партнёр Института с 666 актуальными вакансиями, а 794 студентов и выпускников вуза уже оформили свои профили. Студенты могут размещать резюме и откликаться на вакансии, практики и стажировки, а также проходить различные профессиональные тесты.«Всероссийская платформа "Факультетус" даёт большие преимущества как для ПИУ РАНХиГС перед работодателями, так и для студентов перед коллегами из других вузов. Главное, что ресурсов затрачивается минимум, а результаты замечательные. Мы несколько лет проводим Цифровую ярмарку, и участники оценивают её положительно, у ребят есть возможность найти работу или пройти стажировку в том числе и в других городах Российской Федерации.Статистика участников платформы растёт и количество мэтчей повышается. Поволжский институт управления — один из первых вузов в РФ, начавших работу с этой площадкой, функции которой обновляются постоянно. "Факультетус" имеет большие перспективы, например: интересная информация сравнительного анализа зарплаты выпускников по направлениям и зарплаты региона/страны или отображение в личном кабинете студента его сопровождения бизнес-проектов и стартапов, а также событий, в которых он принимал участие», – отметила директор Центра развития карьеры Елена Потапова.