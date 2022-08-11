В Саратове в 13-й раз стартовала масштабная сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля-2022».

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В выставке участвуют 196 компаний из 28 регионов России и Беларуси. Представлено более 200 образцов сельхозтехники и оборудования для всех отраслей АПК.Активные участники выставки - саратовские аграрии, ученые, продукция и наработки которых пользуются большим спросом. Саратовские предприятия представили модели сельхозтехники, НИИ Юго-Востока - урожайные сорта пшеницы, из которых делают саратовский калач.Врио Губернатора Роман Бусаргин обсудил с представителями Саратовского аграрного университета возможности интеграции научных разработок и промышленных производств региона.«Сельхозвыставка - это обмен опытом, лучшими практиками. Сейчас на полях вместо старой техники работает современная. В уборке зерновых наш регион перешел за 3 млн тонн, самая высокая урожайность за последние 10 лет. Уже полностью обеспечили область зерном, а значит, есть возможность накормить и другие регионы. Более 800 тыс. тонн Саратовская область отгрузила в порты», - сказал Роман Бусаргин.