Александр Брод высоко оценил готовность региона к Единому дню голосования

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В работе клуба принял Участие член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.Открыл заседание Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. Он обозначил, что сделано уже много прогнозов относительно сентябрьских выборов, и ознакомил с мнением ряда экспертов по этому вопросу. Так, представители экспертного сообщества отмечают высокий уровень политической конкуренции, считают, что институт общественного наблюдения гарантирует открытость и прозрачность выборов, а высокая консолидация общества и многодневное голосование положительно скажутся на итоговой явке на выборах. Также Борис Шинчук рассказал о состоявшихся встречах с представителями ряда региональных отделений политических партий, отметив их активную позицию.Александр Брод отметил тесную работу Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» с региональными экспертами, с Общественной палатой области и рассказал о промежуточных итогах текущей рабочей поездки.В продолжение своего выступления Председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» осветил тему общественного контроля, в том числе, остановившись на вопросах формирования института общественного наблюдения, его инфраструктуры в России, рассказал о направлениях работы: экспертно-аналитическом, организационно-методическом и информационном.В завершении своего выступления Александр Брод отметил высокий уровень подготовки региона, обратил внимание на высокую вовлеченность экспертного сообщества в избирательный процесс и общественное наблюдение.Представители академического и экспертного сообщества региона остановились на отдельных особенностях избирательной кампании. Отмечено, что она проходит при высокой конкуренции, открытости, большой заинтересованности со стороны гражданского общества.Руководитель Центра социально-политических исследований Института законотворчества СГЮА Иван Коновалов проинформировал участников заседания о проведенном исследовании настроений избирателей в преддверии грядущих выборов. Соцопросы проводились в Саратове и других городах области. Он остановился на основных аспектах: социальное самочувствие граждан, оценка работы власти и прогнозы на итоги выборов 2022. Опрос показал позитивное отношения населения к власти, было выражено доверие партии «Единая Россия».«Выборы будут проходить в спокойной обстановке», - считает эксперт.По мнению Михаила Данилова, проректора по инновационной и проектной деятельности ГАУ ДПО «СОИРО», в региональную политику пришло поколение 80-х и 90-х годов. Такой социально-демографический фактор будет оказывать влияние на специфику политического процесса в ближайшее время. Партийную систему он охарактеризовал как 4 плюс 1: большая парламентская четверка и по одной партии на различных видах выборов. Особого социального запроса на расширение этого спектра политических сил нет.По вопросу общественного наблюдения высказалась Елена Бердникова, доцент кафедры конституционного и муниципального права СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Она считает, что эта тема актуальна и имеет не только правовой, но и политический эффект, поскольку общественное наблюдение способно нивелировать дискредитационную политику и кампанию, которая всегда присутствует в ходе избирательного процесса:«Общественное наблюдение как законодательно закрепленная форма общественного контроля демонстрирует, что общество максимально вовлечено в эти процессы. Достаточно большим достижением гражданского общества является наблюдение за ходом избирательного процесса».Профессор кафедры политических наук СГУ им. Н.Г. Чернышевского Александр Казаков продолжил тему рейтингов политических партий, отметив, что по сравнению с прошлым годом у партии «Единая Россия» рейтинги выросли, у других партий они упали. Также по его мнению, явка должна быть высокой.В ходе заседания экспертного клуба также были высказаны мнения о потенциале и ресурсах различных политических сил, дополнительных возможностях, предоставляемых избирателям форматом многодневного голосования. Также отдельное внимание было уделено ходу избирательной кампании, вовлечённости жителей, в частности активного участия молодежи в деятельности общественного наблюдения.