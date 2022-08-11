Саратовские хоккеисты добились первой победы-2022/23

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Наша команда по ходу контрольного матча трижды отыгрывалась, уступая 1:2, 2:3, 3:4. В дополнительном периоде гол, принесший саратовскому хоккею первую победу-2022/23, забил Александр Масленников. В основное время отличились Никита Червонцев, Мансур Кадыров, Роман Смирнов, Вильгельм Бизерт. Вчера МХК «Кристалл» уступил хозяевам 1:6 (Андрей Ширяев), в Пензе дважды проиграл «Дизелисту» - 2:4 (Дмитрий Пахтусов, Никита Червноцев), 2:5 (НикитаЧервонцев, Иван Краснов).16 августа подопечные Али Бурханова проведут первый домашний матч-2022/23. Соперником по спаррингу будет «Дизелист», начало в ЛДС «Кристалл» в 17.00.