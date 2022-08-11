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Дети из пункта временного размещения отправились на отдых в саратовский санаторий

Новости


Сегодня дети из пункта временного размещения отправились на отдых в санатории им. В.И. Чапаева, «Пады», лагерь «Орленок».

Санаторий им. В.И. Чапаева встретит семь детей из Донецкой народной республики, которые в настоящее время проживают в пункте временного размещения в Саратове.

Как рассказала Светлана Копейко, мама 9-летней Риммы, ее дочь впервые едет на отдых в санаторий. «Мы благодарны за такое внимание к нам. В пункте временного размещения созданы необходимые условия. Нам помогают с документами, мы понимаем, что вопросов очень много, но они постепенно решаются. А теперь еще и для наших деток такая радость», - отмечает Светлана.

Сама Римма с радостью ждет новых впечатлений и друзей. «Я туда еду со своими друзьями, с которыми мы вместе живем в Саратове. Думаю, там будет очень много интересного», - делится впечатлениями девочка.
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