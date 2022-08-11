Работа саратовского художника вышла в финал фестиваля стрит-арта «ФормART»

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Проект реализуется третий год по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Всего в этом году на конкурс было подано 157 заявок, из них 8 из Саратовской области. В финал прошли 14 работ, по 1 от каждого региона.Тематика фестиваля этого года отражает культурное наследие народов и регионов России. Участникам предлагалось создать стрит-арт объекты в одном из пяти тематических направлений.Второй раз Саратовскую область в финале фестиваля представит Владимир Куц. Он заявил работу «Котъ Саратовскiй» и скоро реализует свою художественную задумку. Его стрит-Арт работа появится в Саратове на стене здания по улице Советская, 42.Фото и видео процесса создания работы будут выложены на сайте проекта и в период с сентября по октябрь состоится народное голосование. Авторы лучших из 14 работ получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.Фестиваль «Форм Art» направлен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды.