В области вводится ограничение пребывания граждан в лесах

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Мера эта вынужденная и связана с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности.Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств действует в течение 21 дня с 10 августа.Ограничения на посещение лесов касаются территорий земель лесного фонда Аркадакского, Аткарского, БазарноКарабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачёвского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского и Энгельсского лесничеств Саратовской области (все участковые лесничества, все кварталы, все выделы)На указанных территориях должно быть ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов) и пребывание граждан в лесах - за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.На период пожарной опасности на землях лесного фонда и на примыкающих территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.В случае обнаружения лесного пожара граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб "112", дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны "8-800-100-94-00", или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды «490-516».