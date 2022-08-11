Эксперты НОМ выступили спикерами на обучающем семинаре для общественных наблюдателей

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В качестве спикеров выступили член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод и член Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Корпус "За Чистые Выборы", эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Антон Лукаш. Напомним, Александр Брод прибыл вчера в Саратовскую область с рабочим визитом.С приветственным словом к участникам семинара обратился председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. Он отметил роль, которую общественное наблюдение играет в выборном процессе: благодаря ему можно говорить о том, что выборы проходят открыто, демократично, без нарушений.По мнению Александра Брода, общественный контроль, общественное участие занимают важное место в независимой оценке всех этапов избирательной кампании. Статус общественных наблюдателей был закреплён законодательно. Это показатель внимательного отношения Главы государства к мнению общественников и экспертов."Институт общественного наблюдения зарекомендовал себя положительно, он пользуется доверием и популярностью. Согласно социальным опросам, избиратели доверяют общественным наблюдателям больше, чем партийным. Это связано с тем, что наблюдатели и эксперты равноудалены от всех политических сил, стоят исключительно на страже интересов общества, внимательно следят за исполнением законодательства", – подчеркнул Александр Брод.Антон Лукаш рассказал участникам о типах и видах нарушений, внештатных ситуациях в ходе организации и проведения голосования, объяснил алгоритмы верификации информации о возможных нарушениях.В целях практической отработки полученной информации для участников семинара был проведен мастер-класс "Профилактика и пресечение фейков и правонарушений в электоральной сфере. Практический аспект".Справка:Общественный штаб по наблюдению за выборами 2022 года создан на площадке Общественной палаты области. Штаб возглавил председатель Общественной палаты области Борис Шинчук. В состав Штаба вошли члены Общественной палаты области, представляющие различные общественные организации региона, региональный координатор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".