Наталья Речман: Вместе мы делаем нашу страну сильнее!

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«18, 19 и 20 сентября - святой долг внести свою лепту в управление государством. Всегда ходим на выборы всей семьей с детьми и голосуем за самых достойных. Сделаем также и в этом раз. Выборы сегодня – это в том числе и возможность сказать «спасибо» тем, кто ежедневно с оружием в руках борется с врагами нашей страны. В дни голосования каждый из нас берет на себя свою долю ответственности за будущее нашего города, региона и страны. Вместе мы делаем нашу страну сильнее!», - отметила Наталья Речман.