Политические партии опубликовали предвыборные программы
Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, опубликовали предвыборные программы.
Все 10 политических партий выполнили эту норму в установленный срок.
В соответствии с законодательством партии обязаны опубликовать предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и разметить ее в сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до дня голосования.