5 сентября 2026 СУББОТА
Новости
15:57 | 05 сентября
Саратовцы устроили в сети флешмоб с признаниями в любви к родному городу
12:58 | 05 сентября
«В этом видео депрессивный только Вы». Саратовцы ответили блогеру, назвавшему город самым депрессивным в России
08:56 | 05 сентября
В Детском парке открылась библиотека
18:00 | 04 сентября
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Саратове прошел региональный форум «Антитеррор»
17:00 | 04 сентября
Жители Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина  
16:30 | 04 сентября
Выставка находок «Средневековый базар Укека» открылась в музее краеведения
16:02 | 04 сентября
В Саратове торжественно открылся всероссийский культурно-исторический форум «РОССИЯ.САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
14:30 | 04 сентября
Девятиклассники региона пишут ОГЭ по математике в дополнительный период
13:30 | 04 сентября
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
13:20 | 04 сентября
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Политические партии опубликовали предвыборные программы

Главное в политике


Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, опубликовали предвыборные программы.
Все 10 политических партий выполнили эту норму в установленный срок.

 
В соответствии с законодательством партии обязаны опубликовать предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и разметить ее в сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
 
 