Роман Бусаргин:Поддержка участников СВО останется ключевым блоком новой Народной программы
Одним из основополагающих блоков Народной программы остается поддержка наших участников специальной военной операции и их близких.
«Это абсолютный приоритет. Если говорить более детально, и это отражено в рассматриваемом сегодня документе, то особый упор делается на расширение возможностей для реабилитации военнослужащих, привлечение их к работе в сфере патриотического воспитания, интеграцию ветеранов СВО в органы власти всех уровней и предоставление им возможностей для самореализации на гражданской службе», - отметил секретарь регионального отделения партии Роман Бусаргин.
«Это абсолютный приоритет. Если говорить более детально, и это отражено в рассматриваемом сегодня документе, то особый упор делается на расширение возможностей для реабилитации военнослужащих, привлечение их к работе в сфере патриотического воспитания, интеграцию ветеранов СВО в органы власти всех уровней и предоставление им возможностей для самореализации на гражданской службе», - отметил секретарь регионального отделения партии Роман Бусаргин.