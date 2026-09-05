Роман Бусаргин:Поддержка участников СВО останется ключевым блоком новой Народной программы

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«Это абсолютный приоритет. Если говорить более детально, и это отражено в рассматриваемом сегодня документе, то особый упор делается на расширение возможностей для реабилитации военнослужащих, привлечение их к работе в сфере патриотического воспитания, интеграцию ветеранов СВО в органы власти всех уровней и предоставление им возможностей для самореализации на гражданской службе», - отметил секретарь регионального отделения партии Роман Бусаргин.