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Стартует всероссийская акция «Будь со Страной!» для впервые голосующих

Главное в политике / Общество
Стартует всероссийская акция «Будь со Страной!» для впервые голосующих


18, 19 и 20 сентября 18-летние избиратели, проголосовавшие впервые, смогут оставить об этом воспоминание на онлайн-карте проекта, созданной на платформе «Программы развития «Другое Дело», и получить промокоды от партнеров акции.

Как принять участие

Плакаты с QR-кодом для перехода на страницу проекта будут размещены на избирательных участках по всей стране. Чтобы принять участие в акции, нужно проголосовать и подтвердить свой возраст (18 лет) через авторизацию на сайте ФГАИС «Молодежь России».

Важность первого выбора

Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула значимость события:
«В 2026 году впервые проголосует 1,6 миллиона избирателей. Первое голосование, первый выбор – важное событие в жизни каждого гражданина. Избиратели, голосующие впервые, требуют нашего особого внимания. Ребята должны не только прийти на свои первые выборы, но и запомнить это событие».

Организаторы и дополнительные возможности

Авторы проекта: ЦИК России, Росмолодежь и АНО «Россия – страна возможностей» – подписали соглашения о сотрудничестве. Главная страница акции «Будь со Страной!» будет открыта с момента начала голосования, 18 сентября, в 8:00 по местному времени.

А пока будущие избиратели ожидают возможности проголосовать, они могут поучаствовать в онлайн-игре «Дело выбора» и побороться за приз от президентской платформы «Россия – страна возможностей».