Депутаты облдумы: инициатива губернатора поможет привлечь свежие кадры

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Инициатива губернатора Саратовской области Романа Бусаргина по привлечению участников СВО на гражданские должности в исполнительных и муниципальных органах нашла поддержку среди депутатов регионального законодательного собрания. Они уверены, что опыт и ценности, приобретенные в зоне боевых действий, будут востребованы на государственной службе.Такое мнение, в частности, высказал недавно вернувшийся из зоны боевых действий депутат Саратовской областной Думы Артем Чеботарев (фракция «Справедливая Россия - Патриоты – За правду»). По словам политика, он лично намерен участвовать в федеральной программе «Время героев», инициированной Президентом, и поддерживает региональные инициативы, помогающие трудоустройству участников СВО.«Что касается инициативы губернатора по встраиванию участников СВО в систему по их трудоустройству, то я, разумеется, однозначно ее поддерживаю. Я сам подал заявку на участие в федеральной программе «Время героев» и надеюсь, что буду вовлечен в процесс реализации региональной программы «Наши герои». Важно понимать, что эта программа направлена не только на помощь в трудоустройстве участникам СВО, но и на укрепление нашей системы, так как от полевых командиров и действий солдат зависит успех нашей армии на фронте и человеческие жизни. Это очень большая ответственность, поэтому навыки, которые люди приобрели в зоне боевых действий, больше нигде нельзя получить. И я уверен, что военнослужащие, проявившие себя при выполнении боевых задач, отлично покажут себя и на гражданских должностях.Сейчас исполнительной власти нужны свежие кадры, которые ставят превыше всего интересы своей страны и граждан, в ней проживающих. И, как показывает мой опыт, из зоны боевых действий часто возвращаются люди именно с такими ценностями, даже если уходили они с более материалистическими взглядами», - сообщил Чеботарев.Еще один депутат регионального законодательного собрания Кирилл Лаврентьев (фракция «Единая Россия») отметил: «Губернатором принято важное решение, согласно которому кадровый состав по ряду должностей, отвечающих за патриотическую работу, будет формироваться из участников СВО. Наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил: «Подлинная, настоящая элита – это граждане, которые служат России, труженики и воины, надежные и проверенные, делами доказавшие свою преданность родине, встав на защиту отечества». Это настоящие пат­ри­о­ты своей стра­ны. Уверен, с такой же ответственностью и самоотдачей и на му­ни­ци­паль­ной, и на го­су­дар­ствен­ной служ­бе они будут выполнять задачи патриотического воспитания. Ду­маю, что та­ких претендентов на службу под­дер­жит аб­со­лют­ное боль­шин­ство жителей».