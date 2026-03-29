В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратове торжественно закрыли учебную смену и отметили День войск национальной гвардии

Главная новость / Общество

27 марта в Саратове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию учебной смены и празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

В церемонии приняли участие курсанты Центра «АВАНГАРД» и центра начальной военной подготовки «Патриот 64», а также почетные гости – представители ветеранских организаций, казачества, общественных советов и администраций.

В числе приглашенных присутствовали председатель регионального отделения Всероссийской организации «Российский Союз ветеранов», генерал-майор Юрий Константинович Усынин; атаман Окружного казачьего округа, член Общественной палаты, участник специальной военной операции Андрей Викторович Фетисов; член Общественной палаты и общественного совета при УМВД по городу Саратову Иван Михайлович Третьяков; начальник отдела патриотической работы администрации МО «Город Саратов», подполковник запаса Анатолий Владимирович Пунько; член президиума регионального отделения «Российского Союза ветеранов» полковник Евгений Ефимович Тютюньков; фотохудожник, член Союза журналистов России Анна Шубина.

Торжественная часть началась с вноса Знамени Победы знаменной группой, в состав которой вошли курсанты Центра «АВАНГАРД» и центра «Патриот 64». Почетные гости обратились к участникам с напутственными словами, поздравив их с успешным завершением учебной недели. В своих выступлениях они подчеркнули важность патриотического воспитания, ответственности и готовности служить Отечеству, пожелав молодым людям оставаться сильными, смелыми и целеустремленными.

С профессиональным праздником, Днем войск национальной гвардии, собравшихся поздравил коллектив фланкировки казачьей шашкой «Стальные крылья», продемонстрировавший мастерство владения традиционным холодным оружием. Выступление стало ярким элементом программы и вызвало живой отклик у аудитории.

По итогам учебной смены курсанты, показавшие высокие результаты в освоении военных дисциплин, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. В особой торжественной обстановке атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов вручил благодарственные письма руководителям центров начальной военной подготовки – Александру Шинкаренко («Патриот 64») и Павлу Окуневу («АВАНГАРД») за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Завершилось мероприятие традиционным исполнением Гимна «АВАНГАРДа» в исполнении курсантов. Всем участникам учебной смены были вручены сертификаты и справки об освоении дисциплин, подтверждающие их успехи в ходе сборов.