В Саратове торжественно закрыли учебную смену и отметили День войск национальной гвардии

В церемонии приняли участие курсанты Центра «АВАНГАРД» и центра начальной военной подготовки «Патриот 64», а также почетные гости – представители ветеранских организаций, казачества, общественных советов и администраций.В числе приглашенных присутствовали председатель регионального отделения Всероссийской организации «Российский Союз ветеранов», генерал-майор Юрий Константинович Усынин; атаман Окружного казачьего округа, член Общественной палаты, участник специальной военной операции Андрей Викторович Фетисов; член Общественной палаты и общественного совета при УМВД по городу Саратову Иван Михайлович Третьяков; начальник отдела патриотической работы администрации МО «Город Саратов», подполковник запаса Анатолий Владимирович Пунько; член президиума регионального отделения «Российского Союза ветеранов» полковник Евгений Ефимович Тютюньков; фотохудожник, член Союза журналистов России Анна Шубина.Торжественная часть началась с вноса Знамени Победы знаменной группой, в состав которой вошли курсанты Центра «АВАНГАРД» и центра «Патриот 64». Почетные гости обратились к участникам с напутственными словами, поздравив их с успешным завершением учебной недели. В своих выступлениях они подчеркнули важность патриотического воспитания, ответственности и готовности служить Отечеству, пожелав молодым людям оставаться сильными, смелыми и целеустремленными.С профессиональным праздником, Днем войск национальной гвардии, собравшихся поздравил коллектив фланкировки казачьей шашкой «Стальные крылья», продемонстрировавший мастерство владения традиционным холодным оружием. Выступление стало ярким элементом программы и вызвало живой отклик у аудитории.По итогам учебной смены курсанты, показавшие высокие результаты в освоении военных дисциплин, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. В особой торжественной обстановке атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов вручил благодарственные письма руководителям центров начальной военной подготовки – Александру Шинкаренко («Патриот 64») и Павлу Окуневу («АВАНГАРД») за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.Завершилось мероприятие традиционным исполнением Гимна «АВАНГАРДа» в исполнении курсантов. Всем участникам учебной смены были вручены сертификаты и справки об освоении дисциплин, подтверждающие их успехи в ходе сборов.