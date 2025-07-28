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Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем

Главная новость / Общество
Командир отряда специального назначения, начальник службы БПЛА Алексей Деянков (позывной «Шмель») рассказал журналистам о жизни «за ленточкой».
Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем

Боец отметил особенности добровольцев и мобилизованных. Он считает, что первые более мотивированы, так как осознают цели своего участия в СВО. В то же время мобилизованные наравне с ними рискуют жизнью, выполняя боевые задачи.

Деянков добавил, что в его подразделении есть практика заключения контрактов на длительный срок. По его мнению, это говорит о высокой степени патриотизма бойцов.

Военнослужащий также коснулся темы отношения мирных жителей к специальной военной операции. Он заметил, что не все еще понимают, что война ближе, чем может казаться.

«Я понимаю подобное отношение, ведь привычно думать, что беда обойдет стороной. Однако мы столкнулись с новым уровнем фашизма, который, несмотря на кажущуюся банальность этого слова, представляет собой именно фашизм в его наиболее отвратительной форме - терроризме. Даже Великая Отечественная война не знала такого количества терактов и варварских действий, когда безжалостно уничтожали людей. В тылу сейчас происходят диверсии и злодеяния, которые мы не в состоянии контролировать. Поэтому я считаю, что сплочение необходимо не только на фронте, но и в тылу», - заключил Алексей Деянков.


Источник фото: Саратов24.