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В Парке Победы увековечили имена погибших героев

Главная новость / Общество

В Парке Победы на Соколовой горе в Саратове состоялась церемония занесения имен погибших военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».
В Парке Победы увековечили имена погибших героев

Мероприятие было организовано региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.

В Парке Победы увековечили имена погибших героев

В церемонии приняли участие члены семей и близкие погибших военнослужащих области, участники и ветераны боевых действий, представители ветеранских, военно-патриотических и молодежных организаций региона, органов власти, казаки и воспитанники казачьих классов .

В Парке Победы увековечили имена погибших героев

К участникам мероприятия обратились Губернатор области Роман Бусаргин, Герой России, председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, подполковник Александр Янклович, а также заместитель начальника Саратовского высшего артиллерийского командного училища Министерства обороны Российской Федерации по военно-политической работе, подполковник Николай Кузьмин.

В Парке Победы увековечили имена погибших героев

Настоятель Храма святого Благоверного Великого князя Александра Невского иерей Саратовской Епархии отец Владимир совершил литию по погибшим Защитникам Отечества. Дуа по воинам, погибшим в войнах и локальных конфликтах, провел муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов.

В Парке Победы увековечили имена погибших героев

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу. В память о погибших военнослужащих их родственники запустили в небо воздушные шары в цветах Георгиевской ленты с символикой специальной военной операции.