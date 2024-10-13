В Парке Победы увековечили имена погибших героев

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Мероприятие было организовано региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.В церемонии приняли участие члены семей и близкие погибших военнослужащих области, участники и ветераны боевых действий, представители ветеранских, военно-патриотических и молодежных организаций региона, органов власти, казаки и воспитанники казачьих классов .К участникам мероприятия обратились Губернатор области Роман Бусаргин, Герой России, председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, подполковник Александр Янклович, а также заместитель начальника Саратовского высшего артиллерийского командного училища Министерства обороны Российской Федерации по военно-политической работе, подполковник Николай Кузьмин.Настоятель Храма святого Благоверного Великого князя Александра Невского иерей Саратовской Епархии отец Владимир совершил литию по погибшим Защитникам Отечества. Дуа по воинам, погибшим в войнах и локальных конфликтах, провел муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов.Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу. В память о погибших военнослужащих их родственники запустили в небо воздушные шары в цветах Георгиевской ленты с символикой специальной военной операции.