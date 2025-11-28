Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове

просмотров: 93

На сегодняшний день итоговое решение не принято. Рассматриваются несколько площадок в Энгельсе и Саратове для временного размещения столярного, художественно-декоративного, швейного, костюмерного и бутафорского цехов. Также обсуждается возможность временного использования исторической сцены Саратовского театра юного зрителя на улице Вольской для репетиций и выступленийЭтот вариант предусматривает обязательное сохранение репертуара Исторической сцены ТЮЗа.В осмотре помещений участвовали представители администрации и творческая команда театра, включая режиссера, хормейстера, главного художника, дирижера и балетмейстера. Это позволило учесть все специфические требования к работе и репетициям, обеспечив высокий уровень художественного исполнения.Театр продолжит гастрольную деятельность в Энгельсском районе, показывая спектакли на базе других учреждений культуры. Это поддержит культурный обмен и сделает театр доступным для широкой аудитории.Театр оперетты также намерен активно использовать учреждения культуры Энгельса для показа спектаклей, чтобы жители города и района могли наслаждаться театральным искусством.Ремонт театра оперетты не проводился несколько десятилетий. Необходимо максимально эффективно реализовать уникальную перспективу модернизации здания театра. И при этом обязательно сохранить репертуар, труппу и зрителя.“Понимаю, что новость о возможном временном размещении театра оперетты в историческом здании ТЮЗа вызвала у многих волнения и вопросы. Хочу заверить: любое решение будет приниматься максимально взвешенно, с учетом интересов всех сторон.В случае принятия такого решения мы сделаем все возможное, чтобы сохранить текущий репертуар, максимально эффективно использовать наши пространства и перенести спектакли с Исторической и Камерной сцен на площадки Нового здания. Адаптация потребует времени, но мы уверены: весь репертуар Исторического здания сможем сохранить.”, – говорит Игорь Баголей, директор Саратовского ТЮЗа им Киселёва, заслуженный артист России.По его словам, детская театральная студия им. О. П. Табакова продолжит свою работу и останется в родных стенах Исторического здания на Вольской, 83. – Мы сделаем всё возможное, чтобы для ребят, их творческого процесса и уникальной атмосферы студии ничего не изменилось. Вместе мы обязательно пройдём этот этап с минимальными потерями и продолжим радовать яркими постановками.