Фонд Юрия Лужкова поддержал новаторские инициативы участников фестиваля «АртПром»

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Фонд Юрия Лужкова принял участие в международном фестивале креативных технологий «АртПром», который завершился 23 мая в Самаре. Фестиваль был организован Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.Фестиваль проходил на протяжении трех дней в ведущих вузах и на других площадках Самары и состоял из обучающих сессий, объединенных темой «Искусство для промышленности» и посвященных взаимодействию промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи с целью обмена опытом и воплощения в жизнь технологических достижений, идей и замыслов. В рамках деловой программы технофорума руководители предприятий промышленности выступили перед молодыми специалистами, провели экспертные дискуссии, а итоговая сессия состояла из презентаций лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов.На торжественной церемонии состоялось вручение гранта Фонда Юрия Лужкова в размере 300 тысяч рублей, предназначенного для развития и реализации идей талантливых молодых специалистов. После знакомства с новаторскими заявками студенческих команд Фонд Юрия Лужкова предоставил грант команде «Магистры» Самарского университета и их разработке полностью собственной конструкции с использованием композитных материалов гражданского летательного аппарата самолетного типа с повышенной грузоподъёмностью и оптимизированным размещением полезной нагрузки.Грант команде «Магистры» вручил директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков в рамках сессии «Горизонты развития технологических стартапов с помощью креативных индустрий». В своем докладе Геннадий Теребков пояснил, что поддержка молодых новаторов – важный аспект деятельности Фонда, так как Юрий Михайлович Лужков был страстным изобретателем и новатором, являлся автором и соавтором сотен патентов.«В 2021 году мы совместно с фестивалем «От Винта!» учредили премию «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Мы уверены, что Юрий Михайлович всецело поддержал бы эту инициативу, потому что он неустанно подчеркивал необходимость взращивать ценнейший ресурс – человеческий. Чтобы следовать инновационным путем развития, неустанно повторял он, нашей стране нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать новые решения, осваивать современные технологии», – рассказал директор Фонда.Помимо сотрудничества с фестивалем «От Винта!», Фонд Юрия Лужкова выступает партнером образовательного международного проекта «Всероссийский экономический диктант», который ежегодно проводится в России, странах СНГ и ближнем зарубежье. Совместно с альма-матер Юрия Лужкова – РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина – Фондом реализуется именная стипендиальная программа им. Ю. М. Лужкова; в Институте экономики, управления и финансов Российского нового университета ведется работа по систематизации и осмыслению научного наследия Юрия Лужкова в академическом контексте.Основная задача Фонда Юрия Лужкова – развитие прогрессивных идей, продолжение добрых начинаний, а также сохранение богатейшего наследия, которое Ю. М. Лужков оставил в общественно-политической, научной, технологической и гуманитарной областях.Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова