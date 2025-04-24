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V Международный фестиваль «Открытое искусство» завершился грандиозными гала-концертами

Культура
V Международный фестиваль «Открытое искусство» завершился грандиозными гала-концертами


Два торжественных гала-концерта, прошедших 12 апреля в Пскове и 20 апреля в Санкт-Петербурге стали кульминацией V Международного фестиваля «Открытое искусство». На сцену вышли не только лауреаты, но и именитые артисты оперы и балета — звёзды Большого, Мариинского, Михайловского театров и других ведущих сцен России. Совместные выступления молодых дарований и мастеров сцены стали настоящим праздником искусства.

Пятый Международный фестиваль «Открытое искусство» прошёл с 22 по 29 января 2025 года и объединил почти 1500 талантливых участников из России, Беларуси и Китая. Молодые артисты приняли участие в конкурсных прослушиваниях и мастер-классах в трёх направлениях: инструментальном, хореографическом и вокальном. Фестиваль стал пространством для творческого диалога и роста, где каждый ребёнок мог проявить себя.

Фестиваль проводится без вступительных взносов и открыт для всех одарённых детей, независимо от их социального положения. Его основная цель — предоставить равные возможности для творческого развития, выявить и поддержать талантливую молодежь, способную в будущем формировать культурное пространство страны. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новгородской области.

«Открытое искусство» — это больше, чем конкурс. Это возможность выйти на большую сцену, получить опыт работы с профессионалами, услышать мнение ведущих педагогов и артистов. Для многих участников фестиваль становится важным стартом в их творческом пути и вдохновляющим опытом, который запоминается на всю жизнь.