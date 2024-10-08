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Волонтеры культуры Саратовской и Пензенской областей встретились в Саратове

Культура
Волонтеры культуры Саратовской и Пензенской областей встретились в Саратове


В Саратове проведено культурно-просветительское мероприятие для волонтеров культуры Саратовской и Пензенской областей в рамках реализации национального проекта «Культура» (направление «Творческие люди») и программы укрепления межрегиональных связей в области добровольчества.

Основные мероприятия состоялись в Областной универсальной научной библиотеке, где волонтеры ознакомились с результатами недавно проведенной реставрации объекта и стали участниками семинара «Межрегиональное сотрудничество в области развития культурного добровольчества. Обмен опытом».

Экскурсия по проспекту П.А. Столыпина «Пешеходное кольцо» стала продолжением рабочей встречи.

Далее для участников мероприятия прошла дискуссионная площадка на базе исторического кинотеатра «Победа», закрепленного на праве оперативного управления за ФГБУК АУИПИК. Тема дискуссии «Драгоценное наследие. Формы сохранения памятников архитектуры с помощью медиа» вызвала неподдельный интерес участников к новым методам организации информационного пространства в целях популяризации культурного наследия и его сохранения. Модератором переговорных площадок выступил Всеволод Хаценко – руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Саратовской области.

В мероприятиях приняли участие министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, министр культуры Пензенской области Сергей Бычков, руководитель Пензенского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Анастасия Гаврина, актив волонтеров культуры Саратовской и Пензенской областей.