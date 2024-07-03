Leo Classics запустила новую программу «Классическое лето» в преддверии своего дня рождения

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Сохранение и продвижение классической культуры, истории и искусства – главная миссия Leo Classics. Видеоплатформа, созданная всего год назад по инициативе Российского фонда культуры, отмечает свой первый день рождения. Ее пользователями за это время стали более 2,6 млн зрителей по всему миру.Платформа вдохновляет на изучение культурного наследия и просветительских проектов, предоставляя возможность смотреть записи различных концертов и театральных представлений, научно-познавательные передачи, документальные фильмы и многое другое. Подарком зрителям к годовщине Leo Classics стала новая программа «Классическое лето» с записями выступлений музыкантов в лучших концертных залах страны.Огромный интерес пользователей платформы вызывают подготовленные Leo Classics вместе с Российским фондом культуры специальные проекты, в числе которых сериал о неочевидных профессиях в области искусства «Без них не начнём», выпуски программы «Молодые таланты», посвященной юным артистам и музыкантам, а также мастер-классы о тонкостях коммуникаций в сфере культуры.Востребованность проекта Leo Classics подтверждается растущим количеством просмотров контента, отметила Елена Головнина, гендиректор Российского фонда культуры. По ее словам, платформа создавалась как способ консолидации огромного накопленного Фондом видеоархива. И ее запуск позволил зрителям со всего мира получить доступ к шедеврам классической музыки, хореографического и театрального искусства.