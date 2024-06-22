Кинофестиваль «В кругу семьи» пройдет в рамках одноименной Общенациональной программы

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Как верно заметил гендиректор Госкорпорации «Ростех», сопредседатель Попечительского совета Общенациональной программы «В кругу семьи» Сергей Чемезов, традиционно «фестиваль собирает самую широкую аудиторию, вызывает большой интерес профессионального сообщества и зрителей, постоянно расширяет список стран-участниц». Так, зрители смогут увидеть работы мастеров из 32 стран мира – России, Испании, Туниса, США, Китая, Индонезии, Индии, Ирака, Ирана, Венесуэлы, Турции, Тайваня, Монголии, Южной Кореи, Италии.Жюри отобрало более 60 картин для конкурса короткометражных работ и 20 фильмов – для основного и детского конкурса. Это не только фильмы-притчи, которым на кинофестивале отведено особое место, но и ленты в других жанрах, включая комедии, приключения, драмы и «психологическое кино». Смотреть фильмы гости фестиваля смогут бесплатно – для этого организаторы приглашают зрителей не только в ТРЦ «Аура» в Ярославле, но и в городские кинотеатры «Киномакс» в ТРК «Альтаир», «Киноформат», а также киноконцертный зал в селе Вятское (Ярославская область).Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец определил основную задачу кинофестиваля: направить добрый и созидательный вектор творчества на тех, кому предстоит в ближайшем будущем формировать мировоззрение нового поколения.По красной дорожке на торжественной церемонии открытия фестиваля пройдут популярные актеры кино Владимир Сычев, Ирина Медведева, Артур Сопельник, Анатолий Журавлев, Федор Добронравов, Нонна Гришаева, Александр Самойленко, Алексей Шевченко, Алексей Демидов и другие, а также в числе более 20 блогеров-миллионников – Анна Немченко , Дмитрий Меняйло, Вячеслав Морозов. В социальной сети «Одноклассники» будет вестись прямая трансляция события.Организаторы фестиваля «В кругу семьи» подготовили разнообразную программу. В деловой части пройдут тематические лекции, мастер-классы, сессии с тренингами от ведущих экспертов в сфере психологии, воспитания детей, общественной деятельности и т. д. Это генеральный директор детского телеканала «СуперГерои» Игорь Шибанов, президент БФ «Женщины за жизнь», ведущая ТК «СПАС» Наталья Москвитина и другие. Также состоятся творческие встречи, показ спектакля Русского национального театра, пятидневный интенсив Школы драмы Германа Сидакова по актёрскому мастерству и режиссуре и другое. Детей ждут образовательно-развлекательные активности.Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры РФ, ГК «Ростех», администраций Ярославской области и города.