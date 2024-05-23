23 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
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19:55 | 23 мая
В Саратове открылась книжная ярмарка
18:15 | 23 мая
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18:00 | 23 мая
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17:45 | 23 мая
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17:44 | 23 мая
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17:00 | 23 мая
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16:00 | 23 мая
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15:00 | 23 мая
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14:00 | 23 мая
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В Саратове открылась книжная ярмарка

Культура
С 23 по 26 мая, на целых 4 дня, в Саратов возвращается книжная ярмарка - Гаражка .

Гаражка МИФа — это книжная ярмарка, где можно найти что угодно. Например,
литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа,
фэнтези, детективы, романы и прозу Young Adult. Артбуки, рецепты, добрые и полезные
книги для малышей и подростков. А также красивейшие колоды Таро и метафорические
карты. И конечно, на Гаражке будет много красивых книг с иллюстрациями современных
российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня
Дюрер, Ana Nagrani, Полина Граф, Djuney9 и не только.

Ярмарка проходит в центральной галерее ТРЦ
«Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167) с 10:00 до 22:00.