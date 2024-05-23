В Саратове открылась книжная ярмарка

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Гаражка МИФа — это книжная ярмарка, где можно найти что угодно. Например,литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа,фэнтези, детективы, романы и прозу Young Adult. Артбуки, рецепты, добрые и полезныекниги для малышей и подростков. А также красивейшие колоды Таро и метафорическиекарты. И конечно, на Гаражке будет много красивых книг с иллюстрациями современныхроссийских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, ТаняДюрер, Ana Nagrani, Полина Граф, Djuney9 и не только.Ярмарка проходит в центральной галерее ТРЦ«Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167) с 10:00 до 22:00.