В Саратове открылась книжная ярмарка
С 23 по 26 мая, на целых 4 дня, в Саратов возвращается книжная ярмарка - Гаражка .
Гаражка МИФа — это книжная ярмарка, где можно найти что угодно. Например,
литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа,
фэнтези, детективы, романы и прозу Young Adult. Артбуки, рецепты, добрые и полезные
книги для малышей и подростков. А также красивейшие колоды Таро и метафорические
карты. И конечно, на Гаражке будет много красивых книг с иллюстрациями современных
российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня
Дюрер, Ana Nagrani, Полина Граф, Djuney9 и не только.
Ярмарка проходит в центральной галерее ТРЦ
«Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167) с 10:00 до 22:00.
Гаражка МИФа — это книжная ярмарка, где можно найти что угодно. Например,
литературу по саморазвитию и психологии, корейские манхвы и китайские маньхуа,
фэнтези, детективы, романы и прозу Young Adult. Артбуки, рецепты, добрые и полезные
книги для малышей и подростков. А также красивейшие колоды Таро и метафорические
карты. И конечно, на Гаражке будет много красивых книг с иллюстрациями современных
российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня
Дюрер, Ana Nagrani, Полина Граф, Djuney9 и не только.
Ярмарка проходит в центральной галерее ТРЦ
«Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167) с 10:00 до 22:00.