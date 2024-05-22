Спектакль студентов Финансового университета покорил московских зрителей

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Театральное искусство нам всегда было интересно. Не считаем себя завзятыми театралами — в наше время московскому обывателю выбраться на хорошее представление удается нечасто. Бесконечный круг из работы и семейных хлопот разомкнуть не так просто. Спросите любого жителя московского мегаполиса. Он подтвердит. Тем не менее при случае стараемся не упустить возможность приобщиться к прекрасному.Для нас поход в театр всегда начинается с предвкушения удобства мягкого кресла, приглушенного света перед постановкой и последующего погружения в театральное действо. На этот раз каких-то особенных ожиданий не было, что не удивительно – спектакль «Зимняя сказка» по У. Шекспиру ставили студенты клуба английского языка Finglish Финуниверситета. Раньше это называлось студенческой самодеятельностью. Ну а с самодеятельности какой спрос? Вопрос, можно сказать, риторический.К тому же постановка планировалась на языке оригинала, который, будем откровенны, сложен и для преподавателей. Что уж говорить о тех, кто только осваивает его. В 17 веке говорили и мыслили иначе. Недаром «Житие протопопа Аввакума» того же времени сегодня читают в переводе на современный русский язык. Вот примерно с такими мыслями мы усаживались перед сценой в Нобелевском зале главного здания Финансового университета, что на Ленинградском проспекте.Однако энергия, старание и многочисленные таланты нашего студенчества не оставили и следа от нашего скепсиса. Представление унесло его куда-то вдаль как порыв майского ветра, заставило поверить игре будущих финансистов, юристов и главных бухгалтеров.Продуманные костюмы и менявшиеся по ходу пьесы декорации с головой погрузили зрителей в атмосферу сказочной трагикомедии. А благодаря живой музыке, танцам и артистизму актеров полтора с небольшим часа пролетели в один миг. Пересказывать известный шекспировский сюжет стоит едва ли. Он давно осмыслен и разобран по полочкам. Классика как она есть.Гораздо интереснее было увидеть то, как с неожиданной стороны раскрылись студенты нашей финашки. Смогли обнаружить у себя творческий потенциал и блестяще реализовали его. Они трудились, готовились, репетировали несколько месяцев.На сцене произошло полное перевоплощение юношей и девушек в героев пьесы У. Шекспира. Они страдали и причиняли страдания, любили и ненавидели, враждовали и примирялись. Оказывается, ребята, проносящиеся мимо тебя по московским тротуарам на электросамокатах, способны превратиться в средневекового пастушка или придворного. Овации зрителей стали заслуженной наградой студенческой труппе и ее руководителю.Уходили мы с представления в приподнятом настроении. Язык больше не поворачивался назвать постановку самодеятельностью. Это слово ассоциируется с наспех оформленной школьной стенгазетой и никак не соотносится с настоящим творчеством, свидетелем которого мы только что стали.Знаете, у нас как-то принято ворчать на подрастающее поколение. Мол, они и от компьютерной зависимости страдают, и из гаджетов не вылезают. Слушают какую-то непонятную музыку, говорят на сленге. Однако глядя на то, как студенты нашего вуза творят на сцене, подумалось о талантах молодежи, присущим им жажде жизни и ее познания. В том числе через искусство.И как-то спокойно стало на душе. Спокойно за их будущее. Появилась уверенность, что всё у них получится. Сегодняшние студенты, оформляющие свои первые достижения, пойдут по жизни дальше. Будут созидать будущее. Брать новые профессиональные и творческие высоты.А ещё после представления хотелось аплодировать не только им, но и их родителям. Мамам и папам, которые взрастили и воспитали устремленных к новым победам, по-хорошему амбициозных молодых людей.