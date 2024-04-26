Саратовский театр оперы и балета объявил о последнем показе оперы «Петр Первый»
2 мая на новой сцене Саратовского государственного академического театра оперы и балета состоится последний показ в сезоне оперы Алексея Петрова «Петр Первый».
Опера получила главную награду в номинации «Лучший спектакль фестиваля» на Саратовском областном театральном фестивале «Золотой Арлекин», который прошел 27 марта на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова.
В центре внимания - Петр Первый– личность противоречивая, вспыльчивая, мятущаяся, но наделённая невероятной силой и любовью к России. В опере Петр показан в решающий период формирования своей личности, в возрасте от 17 лет до 31 года. Музыка позволит зрителям перенестись в эпоху формирования первых полков Петра, стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов, времени «Великого Посольства», Северной войны и основания новой столицы России – Петербурга.
Режиссером-постановщиком выступил лауреат Международных конкурсов Павел Сорокин, дирижером-постановщиком - лауреат Государственной премии РФ, народный артист России — Юрий Кочнев.
В честь заключительного показа в сезоне театр объявляет специальную акцию: скидку в 50% по промокоду «Арлекин» на покупку электронных билетов. Промокод действует с 24 апреля по 26 апреля 2024 г. включительно. Для получения скидки необходимо ввести промокод «Арлекин» при покупке билетов на сайте театра.
Опера получила главную награду в номинации «Лучший спектакль фестиваля» на Саратовском областном театральном фестивале «Золотой Арлекин», который прошел 27 марта на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова.
В центре внимания - Петр Первый– личность противоречивая, вспыльчивая, мятущаяся, но наделённая невероятной силой и любовью к России. В опере Петр показан в решающий период формирования своей личности, в возрасте от 17 лет до 31 года. Музыка позволит зрителям перенестись в эпоху формирования первых полков Петра, стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов, времени «Великого Посольства», Северной войны и основания новой столицы России – Петербурга.
Режиссером-постановщиком выступил лауреат Международных конкурсов Павел Сорокин, дирижером-постановщиком - лауреат Государственной премии РФ, народный артист России — Юрий Кочнев.
В честь заключительного показа в сезоне театр объявляет специальную акцию: скидку в 50% по промокоду «Арлекин» на покупку электронных билетов. Промокод действует с 24 апреля по 26 апреля 2024 г. включительно. Для получения скидки необходимо ввести промокод «Арлекин» при покупке билетов на сайте театра.