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Саратовский театр оперы и балета объявил о последнем показе оперы «Петр Первый»

Культура
2 мая на новой сцене Саратовского государственного академического театра оперы и балета состоится последний показ в сезоне оперы Алексея Петрова «Петр Первый».

Опера получила главную награду в номинации «Лучший спектакль фестиваля» на Саратовском областном театральном фестивале «Золотой Арлекин», который прошел 27 марта на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова.

В центре внимания - Петр Первый– личность противоречивая, вспыльчивая, мятущаяся, но наделённая невероятной силой и любовью к России. В опере Петр показан в решающий период формирования своей личности, в возрасте от 17 лет до 31 года. Музыка позволит зрителям перенестись в эпоху формирования первых полков Петра, стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов, времени «Великого Посольства», Северной войны и основания новой столицы России – Петербурга. 

Режиссером-постановщиком выступил лауреат Международных конкурсов Павел Сорокин, дирижером-постановщиком - лауреат Государственной премии РФ, народный артист России — Юрий Кочнев.

В честь заключительного показа в сезоне театр объявляет специальную акцию: скидку в 50% по промокоду «Арлекин» на покупку электронных билетов. Промокод действует с 24 апреля по 26 апреля 2024 г. включительно. Для получения скидки необходимо ввести промокод «Арлекин» при покупке билетов на сайте театра.