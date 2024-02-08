В День науки: о философии Булгакова, любимом романе и об истинной любви, а также почему рукописи не горят - с Жанной Андриевской

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- “Мастер и Маргарита” – философское произведение, заставляющее задуматься о смысле жизни, о смерти и в особенности о том, что ожидает человека после неё. В этом произведении Михаил Булгаков сочетает “дьявольские”, темные и мистические образы и светлые, библейские мотивы.Вы правы, философская основа в романе базируется на философии великого русского религиозного философа, ученого и священника П. Флоренского. Мне очень нравится данное произведение. М. Булгаков был последователем идей В. С. Соловьева, который утверждал, что троичность бытия происходит от Троицы, что дает возможность человеку общаться с богом.“Три есть истина “- утверждал П. Флоренский. Безусловно, роман наполнен глубокой философией. Что касается моего понимания романа, то когда-то я вынесла из личного опыта очень важную истину: «Удел слабого - предать и отойти в самой сложной ситуации, удел сильного - остаться рядом, несмотря ни на что." Для меня это самая главная мысль - «остаться рядом, чтобы не случилось».Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" занимает очень важное место на моей книжной полке. Каждый раз, когда я открываю его, нахожу для себя что-то новое.⠀Иногда хотелось утонуть в разноцветной бездне (или в пустоте?) глаз булгаковского Воланда в поисках какой-то мудрой истины. Не так давно я с надеждой твердила себе, что "рукописи не горят", уповая на вечность праведного писательского слова.Героями романа становятся и прокуратор Иудеи Понтий Пилат, и Иешуа (Христос), и представители русской творческой интеллигенции. Философские раздумья присутствуют и в спорах прокуратора с Иешуа, и в разговорах Воланда с обывателями. Временной интервал длиной почти в два тысячелетия разделяет действие романа об Иисусе и Пилате, и романа о Мастере.Писатель как бы утверждает при помощи этой временной параллели, что проблемы добра и зла, свободы и несвободы человеческого духа, а также отношение его с обществом актуальны для любой эпохи и даже связаны друг с другом неразрывной нитью. Эта философская мысль Булгакова сквозной линией проходит по всему роману.-Понтий Пилат в глазах своего преданного остроухого пса Банги - могущественный владыка. И он всегда рядом. В тот момент, когда Пилат принимает решение по поводу Иешуа. Потом через много-много лун в каменной пустыне. И на лунной дороге, ведущей вверх.⠀Да, да. Именно вверх. В царство Истины (по Булгакову) они идут втроём: Иешуа (как Учитель), Понтий Пилат (как Ученик, награждённый своим Учителем) и Банга: "Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес" (эпилог романа).⠀Заметьте, больше никто из героев романа такого подъёма не достоин (опять-таки по Булгакову). В числе обоснований возможна и та Истина, которая названа устами Иешуа ещё при первой их с Понтием Пилатом встрече: "Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан." Привязанность в этой простой, но бесконечно великой формуле равна любви и верности, равна разделению участи.Булгаков-философ в данном случае встает на место Иешуа, и, несмотря на объективные и субъективные условия, по которым Пилат не может поступить иначе, автор утверждает высший философский закон, по которому на определенном нравственном уровне не может быть двух правильных решений, а есть единственный шаг к высшей правде.-Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит! На мой взгляд разделение участи в этой сюжетной линии - безусловное, играющее первостепенную роль.Любовь между Мастером и Маргаритой пронизывает весь роман. Маргарите нужно только одно — быть рядом с любимым и чувствовать, что он счастлив. Мастер любит Маргариту, но для него важным составляющим остается его творчество, как главное дело жизни.Будучи Мастером он чувствителен ко всем происходящим реалиям общества, недаром Булгаков не дает герою имя, для всех нас он - Мастер (тождественно творец), который с презрением к тем, кто губит его талант и не признает в человеке личность.Ему нужно, чтобы его самого и его творчество уважали и ценили, а действительность не приемлет индивидуализм принципиально. Романтический конфликт творца и окружающего мира заставляет задуматься, какую позицию в аналогичных обстоятельствах займем мы.Этот конфликт, как крест, принимает на себя Маргарита, вступая в отношения с Мастером. Но этот «крест» она воспринимает как высшую награду за их любовь. Маргарита доказала это и физически, и духовно. Иначе было никак. Она всё поняла, скорее всего, в первую же минуту знакомства. Поняла и приняла. Навсегда.⠀С этой же позиции можно рассматривать судьбы тех женщин, которых называют прототипами Маргариты. Возьмём для примера главные из них:⠀ Гретхен из трагедии "Фауст" (И. Гёте) - сотворённое художником слова олицетворение полной самоотдачи во имя любви как к самому мужчине, так и к его великому делу.⠀ Королева Марго - реальное историческое лицо, а в одном из любимых М. Булгаковым романов А. Дюма - очень энергичная, способная на воплощение любой царственной фантазии, женщина.В романе Булгакова обыгрывается этот образ: как бы случайно, неожиданно для самой Маргариты, сообщается, что она дальняя родственница той самой исторически известной дамы ("На Маргариту Николаевну легли тяжесть преступной королевской крови и ответственность за грехи рода").⠀Мастер и Маргарита заслужили вечный покой - славный, милый, гармоничный.⠀Кто-то опять, возможно, скажет: "Как так! Ведь они так друг друга любят! И всего лишь покой, а не царство небесно-лунной Истины, как для Понтия Пилата и его Банги!"⠀Думаю, не надо воспринимать вечный покой для Мастера (в земной жизни вечно сомневающегося и трусовато оглядывающегося вокруг) и Маргариты (королевы на балу) наказанием. Это их Истина. Истина от Бога. Любовь, преданность друг другу возвысили их над земной суетой. И этого достаточно, по мнению автора.-Еще нет, но обязательно схожу посмотреть данный фильм.