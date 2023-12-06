Выставка, посвященная С.В. Рахманинову, с большим успехом прошла в столице

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Передвижной проект с огромным успехом экспонировался в Московском Международном Доме Музыки, Российской Академии музыки им. Гнесиных, Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Медиацентре ТД «Библио-Глобус» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно».В распоряжение посетителей выставки организаторы предоставили аудиогида, подготовкой которого занимались сотрудники «Ивановки» Светлана Лобанова и Максим Зубков. Все желающие могли узнать много нового и интересного о выдающемся композиторе как о человеке, отце, муже, дедушке, познакомиться с историей рода Рахманиновых.На сегодняшний день передвижной проект «Ивановки» переместился в другие города нашей страны. Организаторы убеждены, что выставка Музея-заповедника «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» сможет стать связующим звеном между Годом Рахманинова и Годом семьи, на днях объявленным Владимиром Путиным.В год 150-летия С.В. Рахманинова «Ивановке» удалось расширить масштабы организуемых музеем выставок. Так, образовательные организации РФ получили в первой половине текущего года архивы выставочных проектов в электронном виде, подготовкой которых занимались сотрудники музея. Появилась необходимость в том, чтобы создать передвижной проект, который способен охватить широкую аудиторию. Проект, посвященный Рахманинову и способствующий всеобщему пониманию его богатейшего творческого наследия.