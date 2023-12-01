1 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 ноября
Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»
17:37 | 30 ноября
Сергей Авезниязов о молодых людях на СВО: «Вот наш золотой фонд»
17:00 | 30 ноября
Министерство образования и «Офицеры России» подписали соглашение о сотрудничестве
16:00 | 30 ноября
Пугачевская ветеринарная лаборатория получила аккредитацию
15:00 | 30 ноября
Более 2500 коронарографий проведено в 8-й городской больнице
14:22 | 30 ноября
«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова
14:00 | 30 ноября
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров оценили стенд Саратовской области на выставке «Россия»
13:00 | 30 ноября
Названы победители областного конкурса детских и молодежных проектных инициатив «Созидай»
12:00 | 30 ноября
1 декабря состоится гала – концерт областного инклюзивного творческого фестиваля «Культура без границ»
11:00 | 30 ноября
В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова

Культура

27 ноября Владимир Машков отметил свой юбилей. Свое шестидесятилетие худрук Театра Олега Табакова провел в театре, где торжественных мероприятий не намечалось и целый день шел генеральный прогон шоу-спектакля «Атом Солнца». Однако уже с самого раннего утра многочисленные делегации и поклонники народного артиста с огромными букетами цветов направлялись к театральному холлу Театра на Малой Сухаревской площади. Море цветов и подарков заполнили в этот день кабинет юбиляра.
«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова


Символический подарок Владимиру Львовичу подготовил Общероссийский общественный фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «СЛУЖУ РОССИИ». Председатель Правления Фонда Ирина Ясакова и директор Фонда Феникс Фламм преподнесли народному артисту необычную картину, выполненную на стекле в виде витража. Владимир Машков был очень тронут подарком, отметив, что найдет лучшее место для картины и сам подберет ей соответствующее обрамление.

Ирина Ясакова: «Владимир Машков - выдающийся народный артист России, талантливый режиссер и педагог. В течение долгих лет он воплощает на сцене и на экране яркие и запоминающиеся образы, которые стали легендарными в истории отечественного кинематографа и театра. Его вклад в культуру и искусство неоценим, и мы хотели отметить этот юбилей подарком, который будет вдохновлять и восхищать Владимира и многочисленных поклонников его творчества в течение долгих лет. Также в настоящее время я являюсь генеральным продюсером DOLGOPOLOV PRODUCTION, и наше творческое объединение планирует съемку целой серии фильмов о советских разведчиках, где главную роль возможно исполнит легендарный Владимир Машков.

Феникс Фламм: «Моя картина называется, как и новый театральный проект Владимира Машкова «Атом Солнца». Картина очень необычная, сделана она из сверхпрочного стекла, пропускает свет, но при этом очень яркая. Я создал ее еще в апреле, она терпеливо ждала своего часа. Картина произведена по инновационной технологии, разработанной специально для этого случая. Размер картины 40 на 40 сантиметров, что символизирует фразу «сорок сороков». Это фразеологизм, обозначающий всю совокупность московских храмов, многочисленность церквей в старой Москве, а также просто большое число чего-либо. Поэтому наш подарок очень символический».