Медицинская помощь женщинам в современном формате

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В Ершове открылась женская консультация. Быстровозводимое здание лечебного учреждения было построено в рамках нацпроекта «Семья» и стало первым подобным объектом в Саратовской области. В здании предусмотрены просторная регистратура, специально оборудованная игровая зона для детей, дневной стационар на две койки, кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Штат укомплектован двумя врачами-акушерами-гинекологами, им в работе помогают четыре акушерки, медицинский психолог и социальный работник. Женская консультация на 50 посещений в смену оснащена новым современным оборудованием экспертного класса, в том числе двумя аппаратами УЗИ с возможностью организации выездной работы, а также аппаратами для оценки сердечно-сосудистой системы матери и плода. Общая площадь модульного здания составляет 412 кв. метров.В настоящее время на диспансерном учёте по беременности в женской консультации стоят 102 беременные, а медицинская помощь оказывается свыше 13 тыс. женщинам, более 6,6 тыс. из которых — фертильного возраста.«Ранее губернатор Роман Бусаргин обсуждал с жителями Ершовского района необходимость укрепления медицинской службы в части оказания помощи будущим мамам. Благодаря нацпроекту «Семья», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, соответствующее решение было найдено — женская консультация распахнула свои двери. Здесь созданы самые современные условия. А это очень важно. Для беременных женщин и для тех, кто только планирует пополнение, комфорт и красота играют серьезную роль. Тем более если речь идет о женской консультации, с которой будет связана определенная, очень ответственная часть жизни. Будем надеяться, что в результате изменений новых пациенток — счастливых будущих мам — станет больше», — резюмировал и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.