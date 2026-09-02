В новой поликлинике Озинского района особое внимание уделено лаборатории  

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Клинико-диагностическая лаборатория расположилась в отдельном блоке здания. В распоряжении медиков три кабинета и современное оснащение для проведения исследований, кабинет для мойки инструментов.В целом, открытие новой современной поликлиники стало долгожданным событием для жителей всего района! С появлением современного здания улучшилось качество оказания медицинской помощи, сократились очереди, а у врачей есть все необходимое для работы.Новый трехэтажный корпус поликлиники построен в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Размещение клинико-диагностической лаборатории в отдельном блоке здания — это не просто архитектурное решение, а строго регламентированное требование, позволяющее соблюдать все необходимые санитарные нормативы. Работать в такой лаборатории - настоящее удовольствие для специалистов», - рассказала главный врач больницы Светлана Бибикова.Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».