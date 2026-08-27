Новый санитарный транспорт в Пугачевской районной больнице – своевременная помощь и всё необходимое прямо в машине
За время реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, автопарк Пугачёвской районной больницы заметно обновился—это действительно изменило ситуацию для жителей района.
В 2021 году больница получила сразу 10 новых машин. Среди них—внедорожники «Лада-Нива»: они выручают, когда нужно добраться до сёл по размытым или заснеженным дорогам. Такие машины уверенно едут туда, где обычная техника буксует: например, в Клинцовское или с/х Чапаевский. В 2023 году в автопарк добавился ещё один автомобиль скорой помощи класса В.
Здесь самое важное —оснащение. В машинах есть всё, чтобы помочь ещё до приезда в больницу. Это ЭКГ с дистанционной передачей данных, которые помогают ставить диагноз быстрее, дефибриллятор, пульсоксиметр, глюкометр, кислородная терапия, реанимационные и акушерские укладки, а также прожекторы, аварийное освещение и инструменты, чтобы работать в любых условиях.
«Новые автомобили помогают не только на экстренных вызовах, они очень помогают в перевозке маломобильных жителей на диспансеризацию и вакцинацию, доставляют на гемодиализ пациентов, лекарства на дом пациентам, привозят врачей. Итог простой: помощь оказывается своевременно, а у медиков есть всё необходимое прямо в машине. Для большого района это не просто удобство —это спасение жизней», - добавила главный врач больницы Марина Андриянова.
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».