Новый санитарный транспорт в Пугачевской  районной больнице – своевременная помощь и всё необходимое прямо в машине

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За время реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, автопарк Пугачёвской районной больницы заметно обновился—это действительно изменило ситуацию для жителей района.В 2021 году больница получила сразу 10 новых машин. Среди них—внедорожники «Лада-Нива»: они выручают, когда нужно добраться до сёл по размытым или заснеженным дорогам. Такие машины уверенно едут туда, где обычная техника буксует: например, в Клинцовское или с/х Чапаевский. В 2023 году в автопарк добавился ещё один автомобиль скорой помощи класса В.Здесь самое важное —оснащение. В машинах есть всё, чтобы помочь ещё до приезда в больницу. Это ЭКГ с дистанционной передачей данных, которые помогают ставить диагноз быстрее, дефибриллятор, пульсоксиметр, глюкометр, кислородная терапия, реанимационные и акушерские укладки, а также прожекторы, аварийное освещение и инструменты, чтобы работать в любых условиях.«Новые автомобили помогают не только на экстренных вызовах, они очень помогают в перевозке маломобильных жителей на диспансеризацию и вакцинацию, доставляют на гемодиализ пациентов, лекарства на дом пациентам, привозят врачей. Итог простой: помощь оказывается своевременно, а у медиков есть всё необходимое прямо в машине. Для большого района это не просто удобство —это спасение жизней», - добавила главный врач больницы Марина Андриянова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».