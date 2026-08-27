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Передвижной флюорограф работает в Татищевском районе

Здоровье
Передвижной флюорограф работает в Татищевском районе

 
Вторую неделю в Татищевском районе работает флюорографический мобильный комплекс.
 
Передвижной комплекс получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения  Энгельсской районной больницей и в соответствии с графиком, утвержденным приказом министерства здравоохранения Саратовской области проводит работу в районах области.
 
Работа передвижного флюорографа очень востребована у жителей Татищевского района, это позволяет, не выезжая за пределы своего населенного пункта, пройти диагностическое обследование и выявить наличие патологии легких, сердца, позвоночника и другие изменения.
 
За прошлую неделю мобильный комплекс побывал в 7 населенных пунктах: на станции Курдюм, в селах Сторожевка, Октябрьский Городок, Кувыка, Ягодная Поляна, Широкое и поселке Садовый. Всего обследовано 319 человек.
 
«Цель осмотров заключалась в раннем выявлении заболеваний. Это позволяет своевременно диагностировать возможные патологии и предпринимать необходимые меры для сохранения здоровья пациентов. Модернизация первичного звена здравоохранения оказала значительное влияние на доступность медицинской помощи сельским жителям, способствуя повышению эффективности диагностики серьезных заболеваний», - рассказала главный врач больницы Марина Берсенева.
 
Работа мобильного флюорографа на территории района продолжается.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 