7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Сотрудники министерства здравоохранения Саратовской области сделали прививку от гриппа

Здоровье
Сотрудники министерства здравоохранения Саратовской области сделали прививку от гриппа


Сегодня министр здравоохранения Владимир Дудаков и сотрудники министерства сделали прививку от гриппа.

Прививка делается после осмотра терапевта, измерения температуры и заполнения необходимых документов. Не проводится вакцинация на фоне острого инфекционно-воспалительного процесса, начинающегося заболевания или при обострении хронической патологии. В этом случае необходимо дождаться выздоровления. Спустя две недели можно вакцинироваться.

«Надеюсь, мы с коллегами сегодня послужили примером тем, кто до сих пор еще не привился. Сделать прививку от гриппа еще не поздно, а наоборот, можно и даже нужно. Обычно пик активности гриппа достигается в феврале и снимается в марте. Если вы сделаете прививку сейчас, порядка двух недель уйдёт на выработку устойчивого иммунитета. И, если к моменту начала эпидемического сезона значительная часть населения будет привита, эпидемия гриппа просто не состоится, так как не будет массового распространения инфекции. Её просто будет некому распространять», - отметил Владимир Дудаков.

В первую очередь прививаться против гриппа необходимо лицам из групп повышенного риска: детям, посещающим организованные коллективы, школьникам и студентам, медицинским работникам, лицам старше 60 лет, работникам образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, торговли, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями, имеющим высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства,а также в мобильных пунктах вакцинации.