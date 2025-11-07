Сотрудники министерства здравоохранения Саратовской области сделали прививку от гриппа

просмотров: 110

Сегодня министр здравоохранения Владимир Дудаков и сотрудники министерства сделали прививку от гриппа.Прививка делается после осмотра терапевта, измерения температуры и заполнения необходимых документов. Не проводится вакцинация на фоне острого инфекционно-воспалительного процесса, начинающегося заболевания или при обострении хронической патологии. В этом случае необходимо дождаться выздоровления. Спустя две недели можно вакцинироваться.«Надеюсь, мы с коллегами сегодня послужили примером тем, кто до сих пор еще не привился. Сделать прививку от гриппа еще не поздно, а наоборот, можно и даже нужно. Обычно пик активности гриппа достигается в феврале и снимается в марте. Если вы сделаете прививку сейчас, порядка двух недель уйдёт на выработку устойчивого иммунитета. И, если к моменту начала эпидемического сезона значительная часть населения будет привита, эпидемия гриппа просто не состоится, так как не будет массового распространения инфекции. Её просто будет некому распространять», - отметил Владимир Дудаков.В первую очередь прививаться против гриппа необходимо лицам из групп повышенного риска: детям, посещающим организованные коллективы, школьникам и студентам, медицинским работникам, лицам старше 60 лет, работникам образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, торговли, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями, имеющим высокий риск возникновения осложнений после гриппа.Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства,а также в мобильных пунктах вакцинации.