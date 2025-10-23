23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Саратовская делегация участвует в национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025»

Саратовская делегация участвует в национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025»


На площадке Национального центра «Россия» начал работу 4-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение 2025».

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков возглавил делегацию врачей области на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025»

В формате видеосвязи с приветственным словом к собравшимся обратились Президент России Владимир Путин, Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что конгресс является той необходимой площадкой для встреч и обмена опытом, которая позволяет найти лучшие практики в сфере здравоохранения, презентовать их на федеральном уровне и получить возможность их масштабирования. В работе площадки принимают участие руководители министерств здравоохранения всех субъектов Российской Федерации, это уникальная возможность для выработки подходов к укреплению и развитию систем здравоохранения регионов.

«Статусное мероприятие будет продолжаться два дня. Пройдут различные пленарные заседания, в ходе которых состоится живой диалог профессионалов – содержательный, интересный и результативный. Каждый найдет для себя что-то интересное, расширит круг своих знаний, сможет внедрить в своем лечебном учреждении. По итогам Конгресса будут выработаны решения для эффективного развития системы здравоохранения, ориентированные на достижение национальных целей и приоритетов в сфере охраны здоровья граждан», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Трансляция каждой сессии будет доступна по ссылке https://nzdrav.ru/programma/business-programme/.