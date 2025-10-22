Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы

просмотров: 113

Аппарат КТ был получен Саратовской районной больницей благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Зачастую компьютерная томография является предпочтительным методом диагностики многих видов злокачественных опухолей (рак легких, почек, печени, поджелудочной железы). Визуализация позволяет определить наличие опухоли, ее размер, границы, локализацию и степень поражения близлежащих тканей.«Компьютерная томография - это современный метод исследования, благодаря которому можно получить объективную картину и поставить точный диагноз в максимально короткие сроки с низкой лучевой нагрузкой. Без точной и быстрой диагностики врачам не обойтись. На сегодняшний день проведено более 6 тыс исследований КТ, из них диагностировано 75 онкологических заболеваний. Наши пациенты по записи проходят исследование, что позволяет быстрее поставить диагноз, назначить лечение или направить на дообследование. Томограф широко используется, пациенты очень довольны»,- рассказал главный врач больницы Михаил Перепелов.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».