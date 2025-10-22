22 октября 2025 СРЕДА
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы

Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы


Аппарат КТ был получен Саратовской районной больницей благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Зачастую компьютерная томография является предпочтительным методом диагностики многих видов злокачественных опухолей (рак легких, почек, печени, поджелудочной железы). Визуализация позволяет определить наличие опухоли, ее размер, границы, локализацию и степень поражения близлежащих тканей.

«Компьютерная томография - это современный метод исследования, благодаря которому можно получить объективную картину и поставить точный диагноз в максимально короткие сроки с низкой лучевой нагрузкой. Без точной и быстрой диагностики врачам не обойтись. На сегодняшний день проведено более 6 тыс исследований КТ, из них диагностировано 75 онкологических заболеваний. Наши пациенты по записи проходят исследование, что позволяет быстрее поставить диагноз, назначить лечение или направить на дообследование. Томограф широко используется, пациенты очень довольны»,- рассказал главный врач больницы Михаил Перепелов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».