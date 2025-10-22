Глава регионального минздрава Владимир Дудаков: В Саратовской области имеется необходимый запас лекарств для льготников
Ежегодно при поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина бюджет на льготное лекарственное обеспечение жителей региона стабильно увеличивается, выделяются дополнительные средства на целевые закупки по социально важным направлениям.
Об этом рассказал министр здравоохранения области Владимир Дудаков в программе «Гость в студии» на телеканале «Саратов 24».
Как отметил глава ведомства, в текущем году для обеспечения льготных категорий граждан из всех источников выделено более 5,3 млрд рублей. Для сравнения в 2024 году эта сумма составляла порядка 3,2 млрд рублей.
Владимир Дудаков особо отметил, что в нашей области вопросу достаточности финансирования этого направления уделяется первостепенное влияние, поскольку, с одной стороны, далеко не все граждане сохраняют так называемый соцпакет, что увеличивает нагрузку на региональный бюджет, а с другой - есть объективный рост цен на лекарства
«К примеру, в нашем регионе больных, страдающих онкологическими заболеваниями насчитывается порядка 70 тыс. человек. Их лекарственное обеспечение является важной составляющей медицинской помощи. Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях растет, жители нуждаются в своевременном обеспечении препаратами. Поэтому
мы закупаем необходимое количество лекарств для обеспечения потребности.
Больных сахарным диабетом в настоящее время около 100 тыс. человек, включая детей. Пациентам важно научиться жить с этим диагнозом, контролируя уровень сахара, соблюдая определенные правила питания, принимая необходимые препараты, а также вовремя корректируя лечение. Закупка лекарственных препаратов осуществляются по международному непатентованному наименованию. Закупка по торговому наименованию возможна только при наличии у пациента подтвержденной непереносимости. Кроме того, с целью обеспечения пациента необходимым лекарственным препаратом он может быть госпитализирован в профильное лечебное учреждение.
Со всей ответственностью говорю, что в регионе создан необходимый запас лекарственных препаратов.
Граждан, больных фенилкетонурией, в настоящее время 130 человек. Официально постановлением правительства РФ утвержден целый ряд продуктов лечебного питания для данной категории пациентов. Мы всегда подчеркиваем, как и в лечебном питании, так и в лекарствах, если у пациента есть незарегистрированное побочное действие, это нужно зафиксировать в медицинской документации. К сожалению, иногда бывает и так: законный представитель маленького пациента говорит "Нам не нравится вкус". Но лекарство не всегда сладкое. Основной показатель непереносимости – это аллергические реакция Это обязательно фиксируется. Если у кого-то возникают такие явления, то, соответственно, данный препарат вообще исключается и назначается новый», - отметил министр.
Напоминаем, что для жителей области работает телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспечения: 8 (845-2) 67-06-38. Обратиться можно по будням с 8:30 до 16:30 с понедельника по четверг , с 8:30 до 16:00 – по пятницам.
