Глава регионального минздрава Владимир Дудаков: В Саратовской области имеется необходимый запас лекарств для льготников

Об этом рассказал министр здравоохранения области Владимир Дудаков в программе «Гость в студии» на телеканале «Саратов 24».Как отметил глава ведомства, в текущем году для обеспечения льготных категорий граждан из всех источников выделено более 5,3 млрд рублей. Для сравнения в 2024 году эта сумма составляла порядка 3,2 млрд рублей.Владимир Дудаков особо отметил, что в нашей области вопросу достаточности финансирования этого направления уделяется первостепенное влияние, поскольку, с одной стороны, далеко не все граждане сохраняют так называемый соцпакет, что увеличивает нагрузку на региональный бюджет, а с другой - есть объективный рост цен на лекарства«К примеру, в нашем регионе больных, страдающих онкологическими заболеваниями насчитывается порядка 70 тыс. человек. Их лекарственное обеспечение является важной составляющей медицинской помощи. Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях растет, жители нуждаются в своевременном обеспечении препаратами. Поэтомумы закупаем необходимое количество лекарств для обеспечения потребности.Больных сахарным диабетом в настоящее время около 100 тыс. человек, включая детей. Пациентам важно научиться жить с этим диагнозом, контролируя уровень сахара, соблюдая определенные правила питания, принимая необходимые препараты, а также вовремя корректируя лечение. Закупка лекарственных препаратов осуществляются по международному непатентованному наименованию. Закупка по торговому наименованию возможна только при наличии у пациента подтвержденной непереносимости. Кроме того, с целью обеспечения пациента необходимым лекарственным препаратом он может быть госпитализирован в профильное лечебное учреждение.Со всей ответственностью говорю, что в регионе создан необходимый запас лекарственных препаратов.Граждан, больных фенилкетонурией, в настоящее время 130 человек. Официально постановлением правительства РФ утвержден целый ряд продуктов лечебного питания для данной категории пациентов. Мы всегда подчеркиваем, как и в лечебном питании, так и в лекарствах, если у пациента есть незарегистрированное побочное действие, это нужно зафиксировать в медицинской документации. К сожалению, иногда бывает и так: законный представитель маленького пациента говорит "Нам не нравится вкус". Но лекарство не всегда сладкое. Основной показатель непереносимости – это аллергические реакция Это обязательно фиксируется. Если у кого-то возникают такие явления, то, соответственно, данный препарат вообще исключается и назначается новый», - отметил министр.Напоминаем, что для жителей области работает телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспечения: 8 (845-2) 67-06-38. Обратиться можно по будням с 8:30 до 16:30 с понедельника по четверг , с 8:30 до 16:00 – по пятницам.