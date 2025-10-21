Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию

просмотров: 137

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводится в 59 медицинских организациях во всех муниципальных районах области.Всего за 9 месяцев текущего года диспансеризацию прошли более 906 тыс. человек, это свыше 78 %Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках — в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием. Первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения.В возрасте до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. В 2025 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007. Начиная с возраста 40 лет (1985 г.р.) возможно ежегодное прохождение диспансеризации. Это быстро, легко и совершенно бесплатно. Пациенты в возрасте 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 лет могут пройти профилактический медицинский осмотр. Остальные пациенты, желающие проверить свое здоровье, также могут записаться на диспансеризацию.«Диспансеризация взрослого населения — одно из приоритетных направлений национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня самое главное — ранняя диагностика. Выявленные на ранней стадии заболевания быстрее и лучше излечиваются и это отражается на цифрах статистики, за которыми — спасенные жизни», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков