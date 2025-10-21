21 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 20 октября
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
17:00 | 20 октября
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
16:30 | 20 октября
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
15:30 | 20 октября
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
14:30 | 20 октября
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
14:00 | 20 октября
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
13:08 | 20 октября
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
12:54 | 20 октября
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
12:30 | 20 октября
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
11:03 | 20 октября
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию

Здоровье / Новости
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию


Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводится в 59 медицинских организациях во всех муниципальных районах области.

Всего за 9 месяцев текущего года диспансеризацию прошли более 906 тыс. человек, это свыше 78 %

Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках — в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием. Первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения.

В возрасте до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. В 2025 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007. Начиная с возраста 40 лет (1985 г.р.) возможно ежегодное прохождение диспансеризации. Это быстро, легко и совершенно бесплатно. Пациенты в возрасте 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 лет могут пройти профилактический медицинский осмотр. Остальные пациенты, желающие проверить свое здоровье, также могут записаться на диспансеризацию.

«Диспансеризация взрослого населения — одно из приоритетных направлений национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня самое главное — ранняя диагностика. Выявленные на ранней стадии заболевания быстрее и лучше излечиваются и это отражается на цифрах статистики, за которыми — спасенные жизни», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков