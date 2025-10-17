Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды

просмотров: 42

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ «О награждении государственными наградами РФ»За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, благодарность Президента РФ объявлена заведующей поликлиникой Саратовской областной детской клинической больницы Елене Любимовой.Любимова Елена Викторовна в здравоохранении более 30 лет. С 2014 года по настоящее время работает в Саратовской областной детской клинической больнице в должности заведующего поликлиникой - врача-педиатра. За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, умелым организатором здравоохранения. Благодаря большому опыту работы в оказании медицинской помощи детскому населению с марта по апрель 2023 года в составе мобильной бригады от Саратовской области была направлена в Луганскую Народную Республику для оказания медицинской помощи в зоне проведения специальной военной операции, в том числе оказывала медицинскую помощь детям, пострадавшим в боевых действиях. Координировала работу выездной бригады, осуществляла взаимодействие с медицинским и педагогическим персоналом по месту проведения диспансеризации детей.В 2025 году Елена Викторовна в составе медицинской бригады с 17 февраля по 30 марта осуществляла профилактические осмотры детей в республике Абхазия в рамках акции «Народного Фронта» и министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках проведенной акции было осмотрено более 2 тыс. детей.«Поздравляем Елену Викторовну с этой высокой наградой! Награда вручается за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. За этим званием также стоит и уважение коллег и пациентов», - поздравил награжденную министр здравоохранения Владимир Дудаков