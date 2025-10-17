17 октября 2025 ПЯТНИЦА
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды

Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды


Президент России Владимир Путин подписал очередной указ «О награждении государственными наградами РФ»

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, благодарность Президента РФ объявлена заведующей поликлиникой Саратовской областной детской клинической больницы Елене Любимовой.

Любимова Елена Викторовна в здравоохранении более 30 лет. С 2014 года по настоящее время работает в Саратовской областной детской клинической больнице в должности заведующего поликлиникой - врача-педиатра. За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, умелым организатором здравоохранения. Благодаря большому опыту работы в оказании медицинской помощи детскому населению с марта по апрель 2023 года в составе мобильной бригады от Саратовской области была направлена в Луганскую Народную Республику для оказания медицинской помощи в зоне проведения специальной военной операции, в том числе оказывала медицинскую помощь детям, пострадавшим в боевых действиях. Координировала работу выездной бригады, осуществляла взаимодействие с медицинским и педагогическим персоналом по месту проведения диспансеризации детей.

В 2025 году Елена Викторовна в составе медицинской бригады с 17 февраля по 30 марта осуществляла профилактические осмотры детей в республике Абхазия в рамках акции «Народного Фронта» и министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках проведенной акции было осмотрено более 2 тыс. детей.

«Поздравляем Елену Викторовну с этой высокой наградой! Награда вручается за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. За этим званием также стоит и уважение коллег и пациентов», - поздравил награжденную министр здравоохранения Владимир Дудаков