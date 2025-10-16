Рентгенологическая служба медсанчасти ЗАТО Светлый оснащена современным диагностическим оборудованием

просмотров: 69

Цифровой рентгенологический аппарат получен для проведения диагностики в медсанчасти ЗАТО Светлый по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.Он позволяет повысить качество оказания медицинской помощи населению и правильно назначить лечение в зависимости от выявленного заболевания.Только за 9 месяцев 2025 года врачом рентгенологом было проведено около 2 тыс. исследований.«Программа модернизации первичного - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений. В современном мире медицинская диагностика занимает ключевую роль в обеспечении здоровья, и рентгенологи выступают в числе главных специалистов, способствующих этому важному процессу. Благодаря рентген-диагностике возможно оперативно оценить состояние костей при переломах или обнаружить скрытые патологии, к примеру, онкологические образования на ранних стадиях, а современный метод компьютерной томографии уже давно дополняет традиционные методы рентгенографии, позволяя углубить диагностику и улучшить качество медицинской помощи», - рассказала главный врач МСЧ ЗАТО Светлый Мария Иващенко.