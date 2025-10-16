16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 16 октября
Рентгенологическая служба медсанчасти ЗАТО Светлый оснащена современным диагностическим оборудованием
17:30 | 16 октября
В Саратовской области провели массовый выпуск молоди сазана
16:30 | 16 октября
Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»
15:35 | 16 октября
Опубликованы номера горячих линий в районах по вопросам отопления
15:30 | 16 октября
В Саратовской области в этом году на лекарства для льготников выделено почти на 70% больше средств
14:37 | 16 октября
Жители Молодежного обратились к саратовцам, помогавшим отстоять строительство школы
14:36 | 16 октября
Администрация Энгельсского района инициировала в суде снос 8 самовольных построек в городе
14:25 | 16 октября
Дворец единоборств в Саратове построят с учетом предложений спортсменов
12:37 | 16 октября
Экономический диктант-2025: Фонд Юрия Лужкова остается ключевым партнёром проекта
12:35 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
Рентгенологическая служба медсанчасти ЗАТО Светлый оснащена современным диагностическим оборудованием

Цифровой рентгенологический аппарат получен для проведения диагностики в медсанчасти ЗАТО Светлый по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он позволяет повысить качество оказания медицинской помощи населению и правильно назначить лечение в зависимости от выявленного заболевания.

Только за 9 месяцев 2025 года врачом рентгенологом было проведено около 2 тыс. исследований.

«Программа модернизации первичного - один из самых эффективных механизмов по улучшению состояния материально-технической базы районных больниц и их структурных подразделений. В современном мире медицинская диагностика занимает ключевую роль в обеспечении здоровья, и рентгенологи выступают в числе главных специалистов, способствующих этому важному процессу. Благодаря рентген-диагностике возможно оперативно оценить состояние костей при переломах или обнаружить скрытые патологии, к примеру, онкологические образования на ранних стадиях, а современный метод компьютерной томографии уже давно дополняет традиционные методы рентгенографии, позволяя углубить диагностику и улучшить качество медицинской помощи», - рассказала главный врач МСЧ ЗАТО Светлый Мария Иващенко.