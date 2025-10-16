В Саратовской области в этом году на лекарства для льготников выделено почти на 70% больше средств

просмотров: 85

Как отметил глава ведомства Владимир Дудаков, в текущем году для обеспечения льготных категорий граждан из всех источников выделено более 5,3 млрд рублей. Для сравнения в 2024 году сумма, направленная на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, составила порядка 3,2 млрд рублей.- Начиная с апреля текущего года Правительством области ежемесячно выделялись дополнительные денежные средства на закупку лекарств для льготников, общая сумма которых составила порядка 1,5 млрд рублей. Из них 630 млн рублей направлены на закупку лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями, 600 млн рублей - на закупку сахароснижающих препаратов и тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови, на 60 млн рублей закуплены лекарства для лечения ревматологических заболеваний.В настоящее время законтрактовано более 88% денежных средств, создан необходимый запас лекарственных препаратов. Экономия по проведенным аукционным мероприятиям составила более 180 млн рублей, которые также направлены на закупку льготных лекарств.Всего с учетом дополнительных средств на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан направлено свыше 5,3 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 67%.При этом министерством здравоохранения области приняты дополнительные меры по соблюдению прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. В частности, эти вопросы рассматриваются на совещаниях с главными врачами в еженедельном режиме, которым указано на усиление контроля за выпиской и обеспечением льготных рецептов, соблюдением лекарственной терапии диспансерной группой больных, при необходимости госпитализация их на круглосуточные койки или койки дневного пребывания. Реализуются мероприятия и по созданию сети государственных аптек на базе медицинских организаций и их структурных подразделений, что позволит полностью отказаться от услуг частных аптечных организаций. В ежедневном режиме осуществляется мониторинг препаратов, находящихся на отсроченном обслуживании с целью своевременной отгрузки медикаментов в подведомственные учреждения для обеспечения льготников.Ситуация с обеспечением льготными лекарствами всех, кто в них нуждается, находится под моим личным контролем, - заверил глава регионального Минздрава.Стоит отметить, что при поддержке региональной власти в Саратовской области ежегодно объемы финансирования на закупку льготных лекарств в среднем увеличиваются на 30%. Как отметил глава региона Роман Бусаргин вопросы, связанные с обеспечением жителей необходимыми препаратами, находятся в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения.