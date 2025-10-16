16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
12:30 | 16 октября
Саратовские эксперты по воспитанию вернулись с Владивостока с новыми методиками работы с
12:03 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
11:30 | 16 октября
В Базарном Карабулаке в рамках акции «Сохраним лес» высадят 2 тысячи молодых сосен
10:00 | 16 октября
Из Саратовской области участникам специальной военной операции отправили фрипсы, «Лешего» и домашние заготовки
09:00 | 16 октября
Завершены ремонтные работы в здании акушерского корпуса Лысогорской районной больницы
18:11 | 15 октября
В Балашове прошло традиционное Посвящение в казачата в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы»
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
13:10 | 15 октября
«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В ходе ремонта подрядчики демонтировали старые конструкции, оштукатурили стены и потолки, сделали стяжки пола, провели электромонтажные и отделочные работы.

Все работы были проведены в соответствии с установленным графиком под непосредственным контролем главного врача.

«Наш акушерский корпус был построен в 80-х годах прошлого века. С момента постройки капитальный ремонт не проводился ни разу, кабинетам и коридорам требовалось обновление. Теперь пребывание пациенток станет еще более удобным. Безусловно, станет комфортнее и уютнее и сотрудникам», - рассказала главный врач Лысогорской районной больницы Людмила Ситенкова.

Все преобразования проходят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, действие которой решением Президента Владимира Путина будет продолжено до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».