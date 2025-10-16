Завершены ремонтные работы в здании акушерского корпуса Лысогорской районной больницы

просмотров: 85

В ходе ремонта подрядчики демонтировали старые конструкции, оштукатурили стены и потолки, сделали стяжки пола, провели электромонтажные и отделочные работы.Все работы были проведены в соответствии с установленным графиком под непосредственным контролем главного врача.«Наш акушерский корпус был построен в 80-х годах прошлого века. С момента постройки капитальный ремонт не проводился ни разу, кабинетам и коридорам требовалось обновление. Теперь пребывание пациенток станет еще более удобным. Безусловно, станет комфортнее и уютнее и сотрудникам», - рассказала главный врач Лысогорской районной больницы Людмила Ситенкова.Все преобразования проходят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, действие которой решением Президента Владимира Путина будет продолжено до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».