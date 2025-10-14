14 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
12:17 | 14 октября
В Энгельсе началось производство новых бытовых газовых котлов
11:30 | 14 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
11:00 | 14 октября
В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений
10:00 | 14 октября
Удостоверение единого образца получили почти 24,7 тысячи многодетных семей региона
09:03 | 14 октября
Делегация Саратовской области приняла участие в Форуме «Креативный код. Россия»
18:00 | 13 октября
Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов
17:38 | 13 октября
Более тысячи слушателей: в Саратове подвели итоги Всемирной недели космоса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений

Здоровье / Новости
В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений

Строительство новой поликлиники ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В настоящее время уже ведутся работы по благоустройству территории и внутренней отделке помещений. Подрядчик заверил, что работы будут завершены качественно и в срок, указанный в контракте.

В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений

Лечебное учреждение рассчитано на 300 посещений в смену, 18 коек дневного стационара, оно будет оснащено всем самым необходимым современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи. Жителям района не нужно будет выезжать в областной центр для проведения диагностических процедур или лечения.

«Открытие новой современной поликлиники – это долгожданное событие! С появлением такого современного здания улучшится и качество оказания медицинской помощи, сократятся очереди, а врачи будут иметь все необходимое для работы», - рассказала главный врач Светлана Бибикова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»