В новой озинской поликлинике идет внутренняя отделка помещений

Строительство новой поликлиники ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.В настоящее время уже ведутся работы по благоустройству территории и внутренней отделке помещений. Подрядчик заверил, что работы будут завершены качественно и в срок, указанный в контракте.Лечебное учреждение рассчитано на 300 посещений в смену, 18 коек дневного стационара, оно будет оснащено всем самым необходимым современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи. Жителям района не нужно будет выезжать в областной центр для проведения диагностических процедур или лечения.«Открытие новой современной поликлиники – это долгожданное событие! С появлением такого современного здания улучшится и качество оказания медицинской помощи, сократятся очереди, а врачи будут иметь все необходимое для работы», - рассказала главный врач Светлана Бибикова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»