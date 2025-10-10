В новой поликлинике Энгельса ведётся чистовая отделка

10 октября 2025 ПЯТНИЦА
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В ближайшее время в строящейся поликлинике в микрорайоне Шурова гора Энгельса начнут устанавливать мебель. Часть кабинетов уже подготовлена, на втором этаже ведется чистовая отделка. По завершении этих работ начнут монтировать современное оборудование.

Новая поликлиника рассчитана на взрослых и детей, к ней будут прикреплены 20 тысяч жителей, из которых 5 тысяч - дети. За одну смену смогут принимать до 300 пациентов. Она также будет оснащена основными видами тяжелого медоборудования: компьютерный томограф, флюорограф, маммограф, рентген. Сейчас в микрорайоне учреждение такого уровня отсутствует. Жителям приходится ездить через несколько остановок на прием к врачу или для прохождения обследований.

С руководством министерства здравоохранения и поликлиники обсудили кадровые вопросы. Поставлена задача уже сейчас укомплектовать штат, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию все были готовы к работе. Это касается не только педиатров и терапевтов, но и узких специалистов: невролога, окулиста, лора, уролога, хирурга.

Ранее для решения вопроса по созданию современной поликлиники на Шуровой горе были найдены свободные земельные участки. Изначально там планировалась жилая застройка, но землю удалось вернуть в муниципальную собственность.

Новая поликлиника в микрорайоне Шурова Гора возводится по инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным программе модернизации первичного звена здравоохранения," - подчеркнул губернатор.