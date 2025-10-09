Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии

просмотров: 68

Специальный медицинский оптический инструмент – эндоскоп позволяет проводить диагностику заболеваний верхней части двенадцатиперстной кишки, пищевода, желудка. Внешне прибор представлен в виде тонкой гибкой трубки диаметром до одного сантиметра.«Современная эндоскопия – высокоинформативная и довольно быстрая процедура, она длится не более 5–10 минут и является основным методом диагностики болезней пищевода и желудка. Эндоскопист видит мельчайшие изменения слизистой – от покраснения и эрозии до язв и опухолей. Одновременно можно выполнить биопсию – взять кусочек ткани. Ни рентген, ни УЗИ не заменят гастроскопию по точности при диагностике гастритов, язв, рефлюксной болезни и тем более раннего рака. На сегодняшний день проведено около 1,5 тыс исследований, из них выявлено 10 онкологических заболеваний», - поделился главный врач Михаил Перепелов.Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».