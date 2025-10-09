9 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
12:53 | 09 октября
Памятник Боголюбову станет источником вдохновения для новых поколений художников
12:30 | 09 октября
Саратовская область принимает участие в Международной конференции RICS в Санкт-Петербурге
11:30 | 09 октября
Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской викторине «История будущего»
10:00 | 09 октября
В Балтае благоустроили два сквера и поставили новую спортивную площадку
Специальный медицинский оптический инструмент – эндоскоп позволяет проводить диагностику заболеваний верхней части двенадцатиперстной кишки, пищевода, желудка. Внешне прибор представлен в виде тонкой гибкой трубки диаметром до одного сантиметра.

«Современная эндоскопия – высокоинформативная и довольно быстрая процедура, она длится не более 5–10 минут и является основным методом диагностики болезней пищевода и желудка. Эндоскопист видит мельчайшие изменения слизистой – от покраснения и эрозии до язв и опухолей. Одновременно можно выполнить биопсию – взять кусочек ткани. Ни рентген, ни УЗИ не заменят гастроскопию по точности при диагностике гастритов, язв, рефлюксной болезни и тем более раннего рака. На сегодняшний день проведено около 1,5 тыс исследований, из них выявлено 10 онкологических заболеваний», - поделился главный врач Михаил Перепелов.

Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».