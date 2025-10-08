В Энгельсской городской клинической больнице №1 проводится комплексное обновление материально-технической базы

просмотров: 91

Больница с широким профилем оказания медицинской помощи оказывает помощь жителям не только Энгельса, но и 12 левобережных районов, включая отдаленные. Сейчас здесь работают два компьютерных томографа, и очередь на этот вид исследования ликвидирована.В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным приобретен компьютерный томограф SOMATOM go.Now.«Оборудование делает качественную медицинскую помощь более доступной, в приборе реализованы инновационные разработки в области организации рабочих процессов и удобства использования, которые повышают эффективность исследования. Все это обеспечивает замечательные результаты диагностики», - рассказал главный врач больницы Аслан Юанов.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».