В Энгельсской городской клинической больнице №1 проводится комплексное обновление материально-технической базы

Здоровье / Новости
Больница с широким профилем оказания медицинской помощи оказывает помощь жителям не только Энгельса, но и 12 левобережных районов, включая отдаленные. Сейчас здесь работают два компьютерных томографа, и очередь на этот вид исследования ликвидирована.

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным приобретен компьютерный томограф SOMATOM go.Now.

«Оборудование делает качественную медицинскую помощь более доступной, в приборе реализованы инновационные разработки в области организации рабочих процессов и удобства использования, которые повышают эффективность исследования. Все это обеспечивает замечательные результаты диагностики», - рассказал главный врач больницы Аслан Юанов.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».