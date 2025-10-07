На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований

просмотров: 75

Цифровой рентгеновский аппарат получен для проведения диагностики в медсанчасти ЗАТО Светлый по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.Новый цифровой аппарат позволяет получать качественные изображения в двух проекциях, что помогает специалистам диагностировать патологии на ранних стадиях. Флюорограф сохраняет снимки в электронном архиве, и это позволяет оперативно получить информацию обо всех предыдущих исследованиях.«Метод флюорографии грудной клетки актуален при проведении плановых обследований и массовой диспансеризации, когда необходимо оценить возможный риск развития туберкулеза и онкологического заболевания у пациентов. Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании при минимальной нагрузке», - рассказала главный врач МСЧ ГО ЗАТО Светлый Мария Иващенко.Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».