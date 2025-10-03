3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами

Здоровье / Новости

В этом году на закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей с учетом средств федерального и областного бюджетов. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин, отметив, что ежегодно объемы финансирования в среднем увеличиваются на 30%.



Как отметил глава региона вопросы, связанные с обеспечением жителей необходимыми препаратами, находятся в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения.

- Вопрос льготного лекарственного обеспечения всегда находится на особом контроле. Ведь от наличия того или иного препарата зачастую зависит не просто здоровье, но и жизнь пациентов, стоящих на учёте. Тем более, что есть такие схемы лечения, которые нельзя прервать и ждать появления лекарств. Отдельные препараты должны быть на аптечных складах с запасом на несколько месяцев.

К счастью, благодаря такому серьезному финансированию - выделению из областного бюджета 3 млрд 875 млн рублей, в нашем регионе получается эффективно выстроить систему обеспечения льготными лекарствами. Ведь с учетом средств, поступающих из федерального бюджета, итоговая сумма, выделенная на эти цели в 2025 году, превысила 5 млрд рублей, - прокомментировал председатель Общественного совета министерства здравоохранения Саратовской области Андрей Крупин.

Отметим, в настоящее время в Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год.