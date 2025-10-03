3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района

Объект построен и оснащен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Теперь 556 жителей, 115 из которых дети, смогут получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. Фельдшерско-акушерский пункт позволит жителям пройти диспансеризацию, вакцинацию, позаботиться о своем здоровье рядом с домом.

Прием пациентов осуществляет заведующий ФАП фельдшер Владислав Терентьев. Владислав Валерьевич работает здесь уже три года по программе «Земский врач»/«Земский фельдшер».

«Для работы фельдшерско-акушерского пункта закуплено современное оборудование, на ФАПе открыты кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, прививочный и смотровой кабинеты, аптечный пункт по розничной торговле лекарственными препаратами. Благодаря открытию новых ФАПов улучшаются условия труда медицинских работников, повышается доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям», - рассказала главный врач районной больницы Елена Акатова.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».